Больше чистоты, больше зелени

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Галина Вологодская

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова с рабочей поездкой побывала в Риддере, где встретилась с населением региона.

фото областного информационного центра

В ходе встречи были затро­нуты вопросы экологических проблем, сортировки твердых бытовых отходов, состояния канализационно-очистных соору­жений, сохранения животного мира, водного и лесного хозяйства.

Восточно-Казахстанская область – один из регионов, находящихся в тревожном списке лидеров по объемам промышленных выбросов в атмосферу.

По республике фактичес­кий объем эмиссии загряз­няющих веществ за I квартал года составил около 400 тыс. тонн, в том чис­ле доля Восточного Казахстана достигла 13 тыс. тонн. Это много, но почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Положительная динамика стала результатом реализации природоохранных мероприя­тий. Всего в экологическую «дорожную карту» региона включено 35 мероприятий, три из них осуществлены.

Как отметила глава ведомства, актуальными остаются вопросы обращения с отходами и слабая инфраструктура их управлением, несоответствие полигонов твердых бытовых отходов нормативным требованиям, рост несанкционированных свалок, высокая изношенность канализационно-очистных сооружений либо их отсутствие.

Так, в рамках космического мониторинга в прошлом году на востоке страны выявлена 241 свалка, на сегодня большая их часть (79%) ликвидирована. Данная работа, по словам Зульфии Сулейменовой, находится на контроле.

В сфере водного хозяйства до конца 2023 года преду­смотрена реконструкция Уйденинского водохранилища в Зайсанском районе, а также плотинного водозабора на реке Каргыба в Тарбагатайском районе.

В области лесного хозяйства в рамках президентской прог­раммы масштабного озеленения произведена посадка 6,1 млн деревьев на площади 1 300 га. В этом году в Восточном Казахстане планируется провести посадки лесных культур на площади 1,5 тыс. га, с начала весеннего сезона работы проведены на 40 га.

В ходе поездки в Риддер министр провела личный прием граждан и брифинг для СМИ.

#Риддер #экология #ТБО #Восточно-Казахстанская область #водное хозяйство #экологические проблемы #лесное хозяйство

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