Больше чистоты, больше зелени Свежий выпуск 22 мая 2023 г. 1:30 1 Галина Вологодская Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова с рабочей поездкой побывала в Риддере, где встретилась с населением региона. фото областного информационного центра В ходе встречи были затронуты вопросы экологических проблем, сортировки твердых бытовых отходов, состояния канализационно-очистных сооружений, сохранения животного мира, водного и лесного хозяйства. Восточно-Казахстанская область – один из регионов, находящихся в тревожном списке лидеров по объемам промышленных выбросов в атмосферу. По республике фактический объем эмиссии загрязняющих веществ за I квартал года составил около 400 тыс. тонн, в том числе доля Восточного Казахстана достигла 13 тыс. тонн. Это много, но почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Положительная динамика стала результатом реализации природоохранных мероприятий. Всего в экологическую «дорожную карту» региона включено 35 мероприятий, три из них осуществлены. Как отметила глава ведомства, актуальными остаются вопросы обращения с отходами и слабая инфраструктура их управлением, несоответствие полигонов твердых бытовых отходов нормативным требованиям, рост несанкционированных свалок, высокая изношенность канализационно-очистных сооружений либо их отсутствие. Так, в рамках космического мониторинга в прошлом году на востоке страны выявлена 241 свалка, на сегодня большая их часть (79%) ликвидирована. Данная работа, по словам Зульфии Сулейменовой, находится на контроле. В сфере водного хозяйства до конца 2023 года предусмотрена реконструкция Уйденинского водохранилища в Зайсанском районе, а также плотинного водозабора на реке Каргыба в Тарбагатайском районе. В области лесного хозяйства в рамках президентской программы масштабного озеленения произведена посадка 6,1 млн деревьев на площади 1 300 га. В этом году в Восточном Казахстане планируется провести посадки лесных культур на площади 1,5 тыс. га, с начала весеннего сезона работы проведены на 40 га. В ходе поездки в Риддер министр провела личный прием граждан и брифинг для СМИ. #Риддер #экология #ТБО #Восточно-Казахстанская область #водное хозяйство #экологические проблемы #лесное хозяйство