Больше комфорта

Как рассказали в районном акимате, в административном центре – селе Маркаколь, а также в небольших населенных пунктах Игилик и Жанааул строят детские игровые площадки. В селе Акбулак идет сооружение футбольного поля стои­мостью 20 млн тенге. Практически в каждом ауле благоустраивают парки и скверы. В Маркаколе еще приступили к реконструкции плотины водохранилища Орта-Теректы. В планах – подключение к центральному отоплению новых и модернизированных социальных объектов. Для этого уже разработана техническая документация на строительство котельной и тепловых сетей, стоимость проекта – 4,9 млрд тенге.

Маркакольский район граничит с КНР, это один из самых отдаленных уголков ВКО. В силу больших расстояний, состоя­ния дорог, жесткого климата и других сложностей здесь был заметный отток населения. В настоящее время в 23 населенных пунктах проживают примерно 6,7 тыс. человек. При этом приграничная территория располагает такими природными жемчужинами, как высокогорное заповедное озеро Маркаколь, хвойные леса, долина Черного Иртыша, геологические и палеонтологические памятники. Туризм, а также сельское хозяйство определены приоритетными направлениями для развития местной экономики.