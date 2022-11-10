Большие перспективы для массового бизнеса

В связи с активным ростом и развитием массового бизнеса в Казахстане все банки предлагают в значительной степени стандартные услуги и сервисы для юридических лиц. В эру цифровизации Bank RBK внедряет новые подходы в работе с предпринимателями, активно переводя свои сервисы и продукты в онлайн-обслуживание, чтобы у клиента просто не было необходимости в физическом присутствии в отделениях.

Для удобства владельцев малого бизнеса у Bank RBK есть интернет-банкинг, который включает практически все виды банковских услуг. Сервис позволяет работать со счетом круглосуточно. С помощью интернет-банка можно оплачивать налоги, осуществлять платежи и переводы как в тенге, так и в иностранной валюте. И это лишь малая часть из доступных функций.

Помимо компьютера, управлять счетом бизнесмены могут со своего смартфона. Для этого существует удобное и простое мобильное приложение для бизнеса.

Всё, что нужно вашему бизнесу, – в вашем смартфоне

Мобильное приложение RBK Business – это современный digital bank для управления финансами вашей компании прямо со смартфона.

Bank RBK запустил в мобильном приложении RBK Business сервис по открытию счета в онлайн-режиме для индивидуальных предпринимателей, где процесс занимает считанные минуты.

Своим клиентам сегодня банк готов предложить 4 уникальных пакета - RBK START, RBK ALGA, RBK COMFORT, RBK PRESTIGE - с индивидуальными тарифами по расчетно-кассовому обслуживанию, разработанными специально для различных категорий клиентов.

Удаленный персональный менеджер

Владельцам малого бизнеса не нужно приезжать в отделения и стоять в очереди: главная задача удаленного персонального менеджера -

закрывать все потребности клиента.

Примечательно, что сервис ориентирован не на крупные компании, а именно на владельцев малого бизнеса. Для клиента персональный менеджер является своим сотрудником в банке: директор или бухгалтер могут обратиться к нему по любому вопросу и получить полное сопровождение по банковским услугам и продуктам.

Дистанционное пополнение счета

Bank RBK представляет новую услугу для своих клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь пополнять банковские счета можно круглосуточно с помощью cash-in банкомата, без использования карты и без комиссии. Максимальная сумма для внесения за одну операцию - 500 000 тенге.

Контакт-центр для юридических лиц: 7222

Для удобства клиентов-юридических лиц выделена отдельная линия с новым номером – 7222. Команда Контакт-центра ЮЛ готова проконсультировать клиентов по всем вопросам касающихся продуктов и сервисов банка для юридических лиц.

Приоритетная задача Bank RBK – поддержать бизнес, который заинтересован в своем дальнейшем развитии, и предоставить ему современные и технологичные банковские сервисы и продукты.