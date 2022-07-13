«Борте» покоряет Австралию

В Мельбурне началась работа над спектаклем «Борте, императрица мира» (Borte, Empress of the World), поставленным по пьесе казахстанского драматурга Дулата Исабекова.

Реализация проекта инициирована и организована Eurasian Creative Guild (Лондон) – британской общественной организацией, целью которой является продвижение национальной культуры народов Евразийского пространства (EGG). Международные ко-проекты в разных странах мира EGG успешно координирует с 2015 года.

– Премьера Borte, Empress of the World планируется в Мельбурне в октябре 2022 года. Поз­же рассматривается приезд основного состава в Алматы на фестиваль, посвященный юбилею Дулата Исабекова (в декабре драматургу исполняется 80 лет), а в 2023 году планируется турне с этим спектаклем по Великобритании, – сообщила исполнительный директор EGG Тайна Каунис.

Borte, Empress of the World – это спектакль о любви. Центром Вселенной для Чингисхана Борте стала с тех пор, как будущий великий полководец впервые увидел ее, – ему тогда было всего 9 лет, а ей 10. Их жизнь, по которой они прошагали руку об руку, была полна жестоких испытаний, но Чингисхан не оставил любимую даже тогда, когда она, попав в плен к его извечным врагам – меркитам, вернулась оттуда беременной.

Спектакль поставил Уоррен Уиллс, до Мельбурна более 35 лет проработавший в театрах Англии. Он же и написал музыку к Borte, Empress of the World. У него уже есть опыт работы с формами, совмещающими драму и оперу. Более того, режиссер и композитор Уоррен Уиллс неоднократно удостаивался международных премий, презентуя такие свои работы в Лондоне – в театрах Вест-Энда, Королевском Шекс­пировском театре, а также в Национальном театре Багдада.

Проникшись невероятной историей любви Борте и Чингисхана, к постановке спектакля присоединились и другие деятели культуры и искусства Австралии. Так, Джейсон Бовэйра и его компания Moving Light Production (MLP) работают над визуальным оформлением постановки и обе­щают, что она будет потрясающей. MLP имеет право подавать такие надежды: являясь одной из крупнейших производственных компаний Мельбурна, она в течение четырех последних лет работала над постановками не только в Австралии, но и в теат­рах Вест-Энда и Бродвейском театре (Нью-Йорк).

Сопродюсером спектакля в Мельбурне выступает компания Upbeat Arts, которая реализует специализированные программы в области искусства и культуры для талантливых людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Также в постановке примет участие социально-инклюзивный «Хор молодого мира» – 300 певцов.

Напомним, премьера спектак­ля «Борте» состоялась в ноябре прошлого года на сцене нового Туркестанского музыкально-драматического театра. Он тогда впервые открыл свой занавес этим спектаклем и им же завершил театральный сезон. Как сообщил автор пьесы Дулат Исабеков, отныне это станет доброй традицией театра. Как известно, Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова ежегодно открывает и закрывает сезон спектаклем «Абай», так и «Борте» станет визитной карточкой туркестанского театра.