Проблемная зона
Бой с бездорожьем
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Строительство двух дорог республиканского значения, которые должны были сдать в эксплуатацию в прошлом году, затянется как минимум еще на два года.

Для жителей трех районов Западного Казахстана участки автодорог республиканского значения Казталовка – Жанибек – граница РФ и Унеге – Бисен – Сайхин в межсезонье становятся непреодолимой полосой препятст­вий, где застревают не только легковые и грузовые автомашины, но и нередко спецтехника, спешащая им на помощь.

Капитальный ремонт двух дорог на участках общей протяженностью 248 км стартовал в 2019 году. Стоимость работ сос­тавляла 57 млрд тенге. За три года было выделено 23 млрд.

На сегодня проезд здесь осуществляется по 40 км новых участков, 72 км временных объезд­ных дорог и по 136 км старого покрытия. Особо непростые участки объездных дорог – это 25–28 км автотрассы Казталовка – Жанибек – граница РФ и учас­ток 6–20 км автодороги Унеге – Бисен – Сайхин, где в круглосуточном режиме дежурят работники подрядных организаций и спецтехника.

Дороги должны были сдать еще в прошлом году. По словам директора филиала ЗКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» Амира Каримбаева, причиной срыва планов стали как объективные, так и субъективные факторы. В том числе неполное финансирование, нехватка рабочих рук из-за пандемии, погодные условия, а точнее, выпадение сверхнормативных осадков по всей территории ремонтных работ, повышение цен на стройматериалы, а также трудности с доставкой песка и гравия: острый дефицит вагонов, неучтенные затраты и подорожание тарифов ОАО «РЖД» Российской Федерации.

Так, для строительства одного километра каждого конструктива дорожной одежды требуется от 14 до 56 вагонов инертных материалов. К примеру, в текущем году потребность в подвижном составе определена в 12 тыс. полувагонов, необходимо заготовить 367 тыс. тонн щебня, 166 тыс. тонн песчано-гравийной смеси и 6,1 тыс. тонн битума. Заготовлено 28%, 46% и 23% инертных материалов соответственно.

Как считают местные жители, затянув с ремонтом дороги, строи­тели только создали сельчанам проблему на ровном месте.

– Асфальтированной дороги до села Сайхин, райцентра Бокейординского района, не было никогда, – говорят местные старожилы. – В советское время двумя бульдозерами сделали грейдер, по которому практически в любую погоду можно было проехать и до Жангалы, и до Уральска. Сейчас же, чтобы расширить грейдер, дорожники сверху насыпали песок. Под ним грунт влагу не впитывает. А объездную дорогу сделали без щебеночного покрытия. Получается, ни по грейдеру не проедешь, ни по объездной... В этом году февраль теплый был, мучаемся второй месяц. Продукты, проезд очень подорожали. «Газели» добираются три-четыре дня, такси – 32 часа. И на том спасибо, что соглашаются.

Нынче на продолжение кап­ремонта двух дорог выделено около 10 млрд тенге. В областном акимате очень надеются, что при мартовском уточнении бюджета региону на эти цели добавят еще 10 млрд тенге. А местные жители уповают на то, что темпы строительных работ будут ускорены.

На сегодня на шести объектах капитального ремонта задействовано пять подрядных компаний. Еще с одной в конце прошлого года договор был расторгнут. Ведутся подготовительные работы для объявления конкурсных процедур по определению новой подрядной компании.

– На пяти участках подрядчики полностью мобилизовали свои мощности. В готовности находятся четыре грунтосмесительные установки и четыре асфальтобетонных завода, собст­венные лаборатории, – отметил Амир Каримбаев. – В строи­тельный сезон планируется на этих участках задействовать 388 единиц дорожно-строи­тельной техники и привлечь свыше 500 работников, из которых 85% – местные жители.

В рамках выделенного на текущий год финансирования планируется устройство верхнего слоя покрытия на 13 км, нижнего слоя покрытия – на 74 км, верх­него слоя основания – на 78 км, нижнего слоя основания – на 72 км. Если работы пойдут по плану, то к концу года движение откроется на 74 км автодорог по нижнему слою асфальтобетонного покрытия.

Как считает заместитель акима Западно-Казахстанской области Темирхан Мендыгалиев, сегодня дорожно-строительные компании – заложники постоянного роста цен.

– Осенью прошлого года подрядные организации, работаю­щие на данных участках, зая­вили о том, что произошло удорожание проектов более чем на 10%. Поэтому пришлось пересчитать их стоимость. В ближайшее время, до середины апреля, будем точно знать, насколько произошло подорожание. Но проблема в том, что пока пересчитываем прежнюю стоимость, цены опять поднимаются. Причем не только в дорожном, но и в жилищном строительстве.

Не последнюю роль в удорожании проектов сыграла и логистика. К примеру, дорожники планировали битум возить из Актау, а пришлось – из Алматы, Шымкента и Павлодара.

В ожидании финансирования находится и дорога республиканского значения Подстепное – Федоровка – граница РФ третьей категории протяженностью 144 км, построенная в 70–80-х годах прошлого века. Интенсивность движения по ней растет год от года, а состояние все больше ухудшается.

В прошлом году была разработана проектно-сметная документация на ремонт и реконструкцию всей дороги. Проект разделили на четыре лота.

– В текущем году, как определимся с источником финансирования, планируем приступить к реализации данного проекта, – заверил Амир Каримбаев.

С прошлого года начата разработка проектно-сметной документации по трассе Уральск – Атырау протяженностью 303 км. Готовится проект по объездной дороге протяженностью около 32 км, которая соединит трассы на Атырау, Саратов и Самару, перенаправив транзитные потоки дальше от областного центра. Сейчас национальный оператор просит проектные компании ускориться с подготовкой ПСД.

Однако тут, погнавшись за сроками выполнения и оптимизацией стоимости, не наступить бы на те же грабли, что и в прошлый раз. Трасса Уральск – Атырау была введена в 2006 году, приняв на себя чуть ли не половину всех ДПТ на республиканских трассах региона.

О низком качестве проектно-сметной документации говорили участники 10-й внеочередной сессии областного маслихата, обсуждая план развития транс­портной инфраструктуры регио­на на 2022–2025 годы.

– Многие виды работ не учитываются в проектах. Неверно просчитывается конструкция дорожной одежды. Мы эти деньги освоим, но дорога не будет функционировать и через год-два придет в негодность, – говорит депутат областного маслихата – дорожник с многолетним стажем Иван Енютин.

На некоторых участках ямочный ремонт – деньги на ветер. Как бы руководство города и области ни хотело сэкономить, порой получается обратный результат, считают не только народные избранники, но и рядовые западноказахстанцы.

Третьего марта на одном из проспектов областного центра подрядная компания засыпала выбоины песком с довольно крупной галькой (в комментарии по этим работам, который дал местному изданию специалист отдела ЖКХ, указывалась щебеночно-гравийная смесь). Каким образом это должно было держаться в ямах, известно, видимо, только подрядчику и заказчику работ.

Само собой, крупные камни стали разлетаться из-под колес автомобилей по всей дороге, грозя участникам дорожного движения если не травмами, то серьезными финансовыми потерями по восстановлению лобовых стекол. На следующий день следы проведенного ямочного ремонта в виде отдельных камней можно было заметить лишь по обочинам дороги, где они представляли уже меньшую опасность.

На сегодня Западный Казахстан по состоянию дорог областного и районного значения находится на последнем месте в республике. Лишь 39% дорог – в хорошем и удовлетворительном состоянии. До 2025 года данный показатель нужно увеличить вдвое.

Согласно утвержденному на недавней сессии областного маслихата плану развития транс­портной инфраструктуры региона на 2022–2025 годы, в области предстоит отремонтировать 1 864 км дорог областного и районного значения. На эти цели необходимо 305 млрд тенге.

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