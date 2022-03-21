Проблемная зона Бой с бездорожьем 21 марта 2022 г. 1:54 Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область Строительство двух дорог республиканского значения, которые должны были сдать в эксплуатацию в прошлом году, затянется как минимум еще на два года. Для жителей трех районов Западного Казахстана участки автодорог республиканского значения Казталовка – Жанибек – граница РФ и Унеге – Бисен – Сайхин в межсезонье становятся непреодолимой полосой препятствий, где застревают не только легковые и грузовые автомашины, но и нередко спецтехника, спешащая им на помощь. Капитальный ремонт двух дорог на участках общей протяженностью 248 км стартовал в 2019 году. Стоимость работ составляла 57 млрд тенге. За три года было выделено 23 млрд. На сегодня проезд здесь осуществляется по 40 км новых участков, 72 км временных объездных дорог и по 136 км старого покрытия. Особо непростые участки объездных дорог – это 25–28 км автотрассы Казталовка – Жанибек – граница РФ и участок 6–20 км автодороги Унеге – Бисен – Сайхин, где в круглосуточном режиме дежурят работники подрядных организаций и спецтехника. Дороги должны были сдать еще в прошлом году. По словам директора филиала ЗКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» Амира Каримбаева, причиной срыва планов стали как объективные, так и субъективные факторы. В том числе неполное финансирование, нехватка рабочих рук из-за пандемии, погодные условия, а точнее, выпадение сверхнормативных осадков по всей территории ремонтных работ, повышение цен на стройматериалы, а также трудности с доставкой песка и гравия: острый дефицит вагонов, неучтенные затраты и подорожание тарифов ОАО «РЖД» Российской Федерации. Так, для строительства одного километра каждого конструктива дорожной одежды требуется от 14 до 56 вагонов инертных материалов. К примеру, в текущем году потребность в подвижном составе определена в 12 тыс. полувагонов, необходимо заготовить 367 тыс. тонн щебня, 166 тыс. тонн песчано-гравийной смеси и 6,1 тыс. тонн битума. Заготовлено 28%, 46% и 23% инертных материалов соответственно. Как считают местные жители, затянув с ремонтом дороги, строители только создали сельчанам проблему на ровном месте. – Асфальтированной дороги до села Сайхин, райцентра Бокейординского района, не было никогда, – говорят местные старожилы. – В советское время двумя бульдозерами сделали грейдер, по которому практически в любую погоду можно было проехать и до Жангалы, и до Уральска. Сейчас же, чтобы расширить грейдер, дорожники сверху насыпали песок. Под ним грунт влагу не впитывает. А объездную дорогу сделали без щебеночного покрытия. Получается, ни по грейдеру не проедешь, ни по объездной... В этом году февраль теплый был, мучаемся второй месяц. Продукты, проезд очень подорожали. «Газели» добираются три-четыре дня, такси – 32 часа. И на том спасибо, что соглашаются. Нынче на продолжение капремонта двух дорог выделено около 10 млрд тенге. В областном акимате очень надеются, что при мартовском уточнении бюджета региону на эти цели добавят еще 10 млрд тенге. А местные жители уповают на то, что темпы строительных работ будут ускорены. На сегодня на шести объектах капитального ремонта задействовано пять подрядных компаний. Еще с одной в конце прошлого года договор был расторгнут. Ведутся подготовительные работы для объявления конкурсных процедур по определению новой подрядной компании. – На пяти участках подрядчики полностью мобилизовали свои мощности. В готовности находятся четыре грунтосмесительные установки и четыре асфальтобетонных завода, собственные лаборатории, – отметил Амир Каримбаев. – В строительный сезон планируется на этих участках задействовать 388 единиц дорожно-строительной техники и привлечь свыше 500 работников, из которых 85% – местные жители. В рамках выделенного на текущий год финансирования планируется устройство верхнего слоя покрытия на 13 км, нижнего слоя покрытия – на 74 км, верхнего слоя основания – на 78 км, нижнего слоя основания – на 72 км. Если работы пойдут по плану, то к концу года движение откроется на 74 км автодорог по нижнему слою асфальтобетонного покрытия. Как считает заместитель акима Западно-Казахстанской области Темирхан Мендыгалиев, сегодня дорожно-строительные компании – заложники постоянного роста цен. – Осенью прошлого года подрядные организации, работающие на данных участках, заявили о том, что произошло удорожание проектов более чем на 10%. Поэтому пришлось пересчитать их стоимость. В ближайшее время, до середины апреля, будем точно знать, насколько произошло подорожание. Но проблема в том, что пока пересчитываем прежнюю стоимость, цены опять поднимаются. Причем не только в дорожном, но и в жилищном строительстве. Не последнюю роль в удорожании проектов сыграла и логистика. К примеру, дорожники планировали битум возить из Актау, а пришлось – из Алматы, Шымкента и Павлодара. В ожидании финансирования находится и дорога республиканского значения Подстепное – Федоровка – граница РФ третьей категории протяженностью 144 км, построенная в 70–80-х годах прошлого века. Интенсивность движения по ней растет год от года, а состояние все больше ухудшается. В прошлом году была разработана проектно-сметная документация на ремонт и реконструкцию всей дороги. Проект разделили на четыре лота. – В текущем году, как определимся с источником финансирования, планируем приступить к реализации данного проекта, – заверил Амир Каримбаев. С прошлого года начата разработка проектно-сметной документации по трассе Уральск – Атырау протяженностью 303 км. Готовится проект по объездной дороге протяженностью около 32 км, которая соединит трассы на Атырау, Саратов и Самару, перенаправив транзитные потоки дальше от областного центра. Сейчас национальный оператор просит проектные компании ускориться с подготовкой ПСД. Однако тут, погнавшись за сроками выполнения и оптимизацией стоимости, не наступить бы на те же грабли, что и в прошлый раз. Трасса Уральск – Атырау была введена в 2006 году, приняв на себя чуть ли не половину всех ДПТ на республиканских трассах региона. О низком качестве проектно-сметной документации говорили участники 10-й внеочередной сессии областного маслихата, обсуждая план развития транспортной инфраструктуры региона на 2022–2025 годы. – Многие виды работ не учитываются в проектах. Неверно просчитывается конструкция дорожной одежды. Мы эти деньги освоим, но дорога не будет функционировать и через год-два придет в негодность, – говорит депутат областного маслихата – дорожник с многолетним стажем Иван Енютин. На некоторых участках ямочный ремонт – деньги на ветер. Как бы руководство города и области ни хотело сэкономить, порой получается обратный результат, считают не только народные избранники, но и рядовые западноказахстанцы. Третьего марта на одном из проспектов областного центра подрядная компания засыпала выбоины песком с довольно крупной галькой (в комментарии по этим работам, который дал местному изданию специалист отдела ЖКХ, указывалась щебеночно-гравийная смесь). Каким образом это должно было держаться в ямах, известно, видимо, только подрядчику и заказчику работ. Само собой, крупные камни стали разлетаться из-под колес автомобилей по всей дороге, грозя участникам дорожного движения если не травмами, то серьезными финансовыми потерями по восстановлению лобовых стекол. На следующий день следы проведенного ямочного ремонта в виде отдельных камней можно было заметить лишь по обочинам дороги, где они представляли уже меньшую опасность. На сегодня Западный Казахстан по состоянию дорог областного и районного значения находится на последнем месте в республике. Лишь 39% дорог – в хорошем и удовлетворительном состоянии. До 2025 года данный показатель нужно увеличить вдвое. Согласно утвержденному на недавней сессии областного маслихата плану развития транспортной инфраструктуры региона на 2022–2025 годы, в области предстоит отремонтировать 1 864 км дорог областного и районного значения. На эти цели необходимо 305 млрд тенге.