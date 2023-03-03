Бойцы "финразведки" завоевали второе место на чемпионате Азии по джиу-джитсу

В соревнованиях участвовало 550 спортсменов из 30 стран.

Фото пресс-службы АФМ РК

В столице Королевства Тайланд городе Бангкок прошел седьмой чемпионат Азии по джиу-джитсу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Турнир проходил по версиям «файтинг-систем», «не-ваза-систем» и «контакт-систем».

В соревнованиях участвовало 550 спортсменов из 30 стран.

Сотрудник АФМ Катбаев Галымжан принимал участие в весовой категории 85 кг по версии контакт-систем, где занял третье место.

Благодаря командной работе сборная страны в общекомандном зачете заняло почетное второе место, отметили в агентстве.