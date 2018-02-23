Бойцы невидимого фронта с низкими зарплатами: как библиотеки борются с гаджетами за образование детей

Казахстанские библиотеки сегодня ежедневно сталкиваются с множеством проблем, в числе которых недостаточное финансирование комплектования, слабый технический уровень, требующие ремонта помещения, низкие зарплаты сотрудников. Как с этим справляется Централизованная библиотечная система Астаны корреспонденты Кazpravda.kz
спросили об этом у ее директора Гульбадан Мадибаевой.
Kazpravda.kz: Гульбадан Сактаповна, что входит в Централизованную библиотечную систему города Астаны?
Гульбадан Мадибаева:
На сегодня в Централизованную библиотечную систему города Астаны входят 18 библиотек. Если в прошлом году было 17 библиотек, то в этом году мы открыли еще одну в поселке Мичурино. Это общедоступные библиотеки. Из них 11 массовых, то есть те библиотеки, которые обслуживают взрослое население города, 6 детских и одна специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Все наши библиотеки расположены в разных микрорайонах города: в Алматинском и Сарыаркинском районах. К сожалению, пока нет в Есильском районе. Этот вопрос решается.
Kazpravda.kz: Как происходит развитие сети?
Гульбадан Мадибаева:
Развитие сети происходит планомерно. Мы предлагаем управлению культуры акимата открывать еще больше библиотек. Потому что по существующим нормативам в библиотечном деле на 1000 жителей должна быть одна библиотека. В городе есть ряд районов, жилых массивов, где жители на сегодня не обеспечены информационной поддержкой. Астана – большой город, который растет с каждым годом, и я думаю, что 18 библиотек это все-таки мало. У нас до 2016 года было 23 библиотеки, затем произошла оптимизация, объединение библиотек. Также сказался кризисный момент, когда бюджет сократился, мы арендовали помещение для пяти библиотек. Эти помещения были не приспособлены. В 2019 году планируем открыть еще одну библиотеку в поселке Пригородный и планомерно, постепенно развивать нашу сеть. Открыть детские библиотеки в микрорайоне Жагалау, на Левом берегу, крупную центральную детскую библиотеку, потому что в Астане нет отдельной центральной детской библиотеки, есть только центральная детско-юношеская библиотека.
Kazpravda.kz: Сколько читателей зарегистрировано в библиотечной сети столицы?
Гульбадан Мадибаева:
Число посещений за год составило 523 тысячи, а общее число пользователей 70 895 человек. Активно посещают в первую очередь школьники, дети. Я не знаю, что мы делали бы без школьников. А взрослое население читает другую литературу. Многие покупают книги в магазинах.
Kazpravda.kz: По поводу формирования библиотечного фонда. Каким образом это происходит?
Гульбадан Мадибаева:
Формирование библиотечного фонда происходит по заявкам наших читателей. В течение года руководители библиотек ведут каталог – картотеку запросов и отказов читателей. Читатели интересуются нужной литературой, и если ее нет в фонде, она фиксируется. Один пользователь попросил, второй попросил, десятый попросил. Как видим, десять пользователей хотят прочесть, к примеру, "Путь Абая". Составляется картотека запросов читателей. Есть и специальные комиссии, в которые входят заместители, библиотечные специалисты. К тому же мы естественно изучаем книжный рынок, что сейчас читают, какие книги выходят, и все это сопоставляем, обсуждаем и составляем. Хочу отметить, что книжный фонд библиотек на сегодняшний день составляет около 700 тысяч экземпляров. Кроме книг есть и периодические издания. Журналы мы формируем и комплектуем по заявкам руководителей, но основные республиканские должны иметь, такие как "Егемен Казахстан", "Казахстанская правда", "Астана Акшамы". Кроме этого, 100 наименований журналов и газет, которыми мы обеспечиваем все наши библиотеки. По периодике у нас отдельное финансирование.
Kazpravda.kz: Что делается для привлечения молодежи в ряды читателей?
Гульбадан Мадибаева:
Существует неправильное мнение, что сейчас молодежь не читает и стала меньше посещать библиотеки. Этот вопрос года два назад поднимался на уровне акимата. То есть обсуждали, нужны ли библиотеки? Зачем содержать такой огромный штат и помещения, если люди все равно не ходят в библиотеки. Мы, естественно, доказывали, что они нужны, потому что библиотека – это, прежде всего, центр духовного общения, центр просвещения, центр творческого развития и саморазвития. Сейчас мы в библиотеках видим не просто организацию по выдаче книг, на данный момент мы расширили их возможности. Соответственно, привлекаем молодежь.
У нас есть всевозможные арт-площадки, площадки молодежных дискуссий на различные темы, всевозможные кружки (вязания, лепки), и это все бесплатно. Кроме того, для молодежи мы открыли шахматные клубы, волонтерскую школу. Также студенты ЕНУ им. Л. Н. Гумилева охотно помогают при проведении мероприятий, участвуют в поэтических вечерах. Они активно включаются в процесс.
Также один из способов привлечения читателей – это приглашения. Ежемесячно распространяем информационные буклеты, листы с адресами наших библиотек, списки книг, которые мы рекомендуем. Также мы активно сотрудничаем со школами, потому что по большей части наши читатели – это школьники. У нас они домашние задания делают, есть все для создания комфортных условий для деятельности школьников. К тому же выделили и качественное библиотечное оборудование. Приходите в конце года, и вы увидите совершенно новую библиотеку. По плану в этом году мы планируем перевести три библиотеки на современные, качественные площадки, которые отвечают всем нормам. Самое главное, чтобы человек чувствовал себя здесь уютно. Кстати, кроме молодежи к нам приходят еще и пенсионеры, некоторые просто пообщаться (смеется).
Kazpravda.kz: Как привить любовь к чтению?
Гульбадан Мадибаева:
Любовь к чтению должна зарождаться с детства, в семье в первую очередь. Нельзя затащить силком ребенка в библиотеку и привить ему любовь к чтению, по нему сразу видно, читают ли у него дома или нет. Какие у него родители, допустим. Поэтому мы сейчас разработали проект "Бала мен кiтап". Составляем в детских библиотеках список литературы. Многие родители продвинутые, они понимают, что гаджеты – это не совсем плохо, но и не совсем хорошо. Они влияют на развитие ребенка в целом. Хорошо, что многие родители стали понимать, что общение с живой книгой – это фундамент и даже инвестирование в образование и дальнейшее развитие детей. К нам приходят родители и спрашивают "С чего начать, я даже не знаю, что предложить ребенку?" Для начала мы предлагаем одну книгу родителям взять к себе домой и прочесть самим, оценить. Как сами оцените, потом предложите ребенку. Таким образом мы выбираем примерно 10 активных родителей и 10 детей, которые один раз в месяц подводят итоги того, как чтение на них повлияло. Произошли ли какие-то изменения.То есть мы отслеживаем, чем мы можем помочь.
Kazpravda.kz: Какие мероприятия проводят в филиалах библиотечной сети?
Гульбадан Мадибаева:
Каждый год – год юбилеев писателей и поэтов. Мы проводим колоссальную работу, ежедневный процесс духовного развития населения, но многие это не видят. Мы как бойцы невидимого фронта.
Kazpravda.kz: Ваши библиотеки делятся по специализациям?
Гульбадан Мадибаева:
Да, наши библиотеки работают по специализациям, и это является одним из новых ориентиров в работе библиотек. Допустим, есть массовый филиал на Петрова, у них специализация – библиотека центра ЗОЖ. В этом направлении они работают. Филиал № 4 работает в направлении – партнерство библиотек и школ в информационном сообществе. Детская библиотека № 3 – это центр экологического воспитания читателей. Как раз таки в этом году руководитель организации "Жасыл Ел" предложил свое сотрудничество. Как известно, этот год объявлен годом экологического просвещения. В рамках этого они согласились оказать содействие в экологическом оформлении библиотек. Мы им предоставили оформить одну стену. Кроме того, будут проведены экологические месячники, посадка деревьев, благоустройство территории. Они молодцы, и я рада, что они изъявили желание сотрудничать.
Kazpravda.kz: Какие проекты вы планируете внедрить в этом году?
Гульбадан Мадибаева:
С марта месяца мы внедряем проект Bookdating. Это проект с двухлетней историей. Его раньше проводил молодежный центр "Астана Жастары". В этом году мы взяли этот проект на себя. Проект Bookdating – это площадка для обсуждения книг. Мы будем приглашать трех спикеров – известных людей, и они будут рассказывать о своих трех любимых книгах, которые помогли им стать успешными. Это ведь очень интересно. Планируем приглашать всех известных в городе людей: журналистов, ведущих, писателей, поэтов. В прошлом году я была там, и, поверьте, это очень поучительно. Также мы хотим в автобусах получить разрешение разместить на спинках сидений портреты наших писателей и поэтов с информацией о них. Хотим выступить с этой инициативой, чтобы на 20-летие Астаны этот проект был уже реализован. То есть использовать общественный транспорт для продвижения и возрождения интереса к чтению, для популяризации казахского наследия и интереса к книгам. На остановках уже есть электронные библиотеки, но этого, конечно, мало.
Kazpravda.kz: Сколько денег тратится из бюджета города на финансирование системы?
Гульбадан Мадибаева:
Если года три вообще не было финансирования, то в этом году нам очень повезло. В библиотечной истории существования такого еще не было. На формирование и оформление книжного фонда выделено 30 миллионов тенге. Мы благодарны управлению культуры, что они поняли, библиотеки без книг – это не библиотеки. Хорошая библиотека – это хороший фонд. Конечно, проводить встречи – это хорошо, но первостепенная наша задача – это богатый, качественный, хорошо сформированный книжный фонд. Если у нас в фонде будут все книги, запрашиваемые нашими пользователями, мы всегда будем на первых рядах и будем занимать особое место в социокультурном пространстве. Деньги, которые нам выделили, позволят пополнить фонд качественными и хорошими, полезными книгами, казахстанской, зарубежной, детской литературой. Чтение книг никогда не повредит, а, наоборот, принесет большую пользу.
Kazpravda.kz: Можно ли сказать, что выросло число отечественных издательств?
Гульбадан Мадибаева:
Если раньше было три или пять отечественных издательств, то на сегодня библиотеки ЦБС сотрудничают более чем с 20 издательствами и книготорговыми организациями – "Асыл сөз", "Жібек жолы", "Азия арна", "Айғаным", "Дәуір-Кітап", "Қайнар баспасы", "Қазақ энциклопедиясы", "Мектеп", "Балалар әдебиеті", "Фолиант", "Жалын", "Алматыкітап" и другими. Похвально, что количество казахстанских издательств растет, и многие заинтересованы в первую очередь издавать казахскую литературу. В нашем фонде 90 процентов книг на казахском языке и 10 – на русском. А вот книг на латинице пока что нет.
Kazpravda.kz: Если введут полностью латинскую графику, что будет с книгами на кириллице?
Гульбадан Мадибаева:
Кириллица никуда не денется. Мы в первую очередь книгохранилище и создаем историю книг, поэтому, я думаю, когда мы к этому подойдем? И скоро ли? К тому же пока есть люди, которые читают на кириллице, эти книги будут существовать. Они никуда не исчезнут. Может со временем станут раритетными. Задача библиотек – сохранить книги и на кириллице.
Kazpravda.kz: Как происходит участие в процессе цифровизации?
Гульбадан Мадибаева:
Сегодня определяющим фактором деятельности библиотек является развитие и использование информационных ресурсов. С этой целью ведется постоянная работа по программе Республиканской автоматизированной библиотечной информационной системы (РАБИС). В библиотеках внедрены современные информационные и электронные технологии: используются презентационные возможности для проведения крупных мероприятий, увеличились количество автоматизированных рабочих мест для сотрудников, создана собственная электронная база данных, есть электронный каталог, пользователям предоставляются все виды библиотечных услуг. Внедрение новых автоматизированных технологий продолжается.
В 2018 году планируется внедрение RFID-технологии в Центральной городской библиотеке, что является показателем современного уровня развития современной библиотеки. RFID имеет множество преимуществ, среди которых стоит выделить автоматизацию многих довольно рутинных операций, а также значительное сокращение времени, которое необходимо для их выполнения – сохранность библиотечных фондов, эффективный учет библиотечных фондов, высокое качество обслуживания. Нам выделили деньги на оцифровку и на приобретение системы RFID-технологий.
Kazpravda.kz: Можно ли сказать, что со временем электронная книга полноценно заменит бумажную книгу?
Гульбадан Мадибаева:
Нет. Как можно сравнивать электронную книгу с бумажной книгой? Я всегда говорю, что электронная книга – это фонограмма. Потому что, когда читаешь бумажную книгу, работает хорошо воображение, фантазия, бумажная книга заставляет думать, подключаются все каналы в головном мозге, лучше воспринимаешь информацию, да и чтение намного приятнее. Бумажная книга никогда не сравнится с электронной.
Kazpravda.kz: Как интернет и социальные сети отразились на деятельности библиотек?
Гульбадан Мадибаева:
Социальные сети – это очень хороший инструмент привлечения. У нас очень хорошо развивается наша страница в Facebook. А в и Instagram около 2 тысяч подписчиков. Также поднимаем вопрос о том, чтобы активизировать участие работников в социальных сетях. У нас 133 работника, из них 100 творческих. Если эти 100 человек будут публиковать в социальных сетях свои посты и публикации о книгах, о чтении, о жизни, какие-то мудрые слова и изречения – это будет хорошо. Таким образом, люди будут получать что-то полезное для себя.
Kazpravda.kz: Как отвлечь ребенка от гаджета?
Гульбадан Мадибаева:
Это индивидуальная работа, надо знать каждого ребенка. Вообще читает ли ребенок или не читает. Был один случай в администрации детской библиотеки № 5, где мы с вами сейчас находимся. Каждую неделю по субботам одна молодая семья приводила своих троих детей. Они были учениками первого, второго и третьего классов. По субботам их привозили, давали им кулечки с едой и оставляли. А сами тем временем ждали снаружи, в машине. Тем самым они хотели отвлечь своих детей от гаджетов. Говорили, что все перепробовали и что нет сил больше. Ну нам пришлось выступить в роли педагогов и психологов. Мы предлагали им читать детские книги, давали разные развивающие журналы, играли с ними в настольные игры. В итоге у детей проявился интерес. Сегодня они читают, берут книги на дом, и это продолжается уже на протяжении двух лет. Мы стараемся индивидуально подходить к каждому ребенку и по мере возможности максимально помочь в этом. Если не книгой или журналом, то общением, может даже советами, чтобы ребенок, находясь в библиотеке, провел время с пользой. В конце концов, чтобы отдохнул от гаджетов.
Kazpravda.kz: Как еще государство может помочь в развитии библиотек?
Гульбадан Мадибаева:
Хорошо, что государство не забывает, ведь библиотеки нужны, и уровень любого цивилизованного общества оценивается по количеству библиотек, а не ресторанов. На западе библиотеки – это шикарные, монументальные здания. У нас же нет типового здания, и все библиотеки располагаются в приспособленных помещениях. Если государство будет на высоком уровне поднимать вопрос о библиотеках: предложит построить три крупные библиотеки в городе – отдельно детскую, отдельно юношескую и отдельно массовую для взрослого населения, это будет прекрасно. Или можно будет сделать комплекс, совместить с образовательным центром, чтобы была не просто выдача книг, но и различные занятия для творческого развития. Да, государство должно поднимать вопрос о библиотеках и их состоянии.
Kazpravda.kz: В странах Европы и в США есть книжные ларьки, которые работают напрямую от библиотек. То есть читатели могут, не приходя в библиотеки, брать книги на дом. Есть ли у вас в планах развивать такую практику?
Гульбадан Мадибаева:
Мы к этому, может быть, и придем. На данный момент, у нас есть проект "Читайте на здоровье". Мы работаем с поликлиниками города, где открыли свои книжные шкафы. Пациенты сидят в очередях и, сами же знаете, не знают, чем себя занять (смеется). Вы можете зайти в поликлинику № 7 и посмотреть. Там стоит книжный шкаф. По плану на следующей неделе будем охватывать ЦОНы. Уже вышли на них с письмом. Алматинский ЦОН откликнулся, они поддержали нашу идею. Уже готовим книги туда. Кстати, есть и буккроссинг – это что-то приближенное к европейскому, скандинавскому варианту. Один раз в неделю мы меняем перечень книг. В пятницу забираем книги и обновляем. Даже если их и забирают, то ничего страшного – это книги дарственные, без учета и номеров. Лучше пусть люди с удовольствием читают. Тут же адреса и данные библиотек оставляем. Благодаря этому увеличивается число наших пользователей.
Kazpravda.kz: Кстати, по поводу госзаказа, как это происходит?
Гульбадан Мадибаева:
Касательно книг по госзаказу. Мы входим в список всех издательств, которые по заказу министерства выпускает книги. Если раньше отслеживался такой процесс, что по госзаказу книги были, так скажем, не востребованы, то сейчас ситуация изменилась. Стали поступать качественные книги известных авторов, по истории Казахстана стало больше книг. Раньше мы обращались, а нельзя ли малоизвестных авторов подсократить, то на сегодня состав разительно поменялся. Мы очень рады, что все меняется к лучшему. Все-таки говорят "Читать не вредно – вредно не читать", и мы все, работники наших библиотек, призываем всех читать и превратить чтение в тренд (смеется).
Kazpravda.kz: Можно ли сказать, что сегодня крупные книжные магазины составили нездоровую конкуренцию библиотекам?
Гульбадан Мадибаева:
Конечно, книжные магазины влияют на посещаемость библиотек. На фоне того, что у нас не было финансирования, деньги не выделялись, и у нас просто не было здоровой конкуренции. В этих магазинах есть книги на любой вкус и на любого читателя. К тому же они создают хорошие, комфортные условия. Если на сегодня нам выделили 30 миллионов, то мы все равно объявляем через портал, по лотам. Опять-таки, где-то будет заниженная цена. То есть я хочу сказать, соответствует ли цена качеству.
Kazpravda.kz: Вы планируете создавать своего рода альтернативу книжным магазинам, закупать те книги, которые есть там?
Гульбадан Мадибаева:
Да, конечно, потому что наши читатели говорят, что там дорогие книги и не каждый может купить книгу стоимостью 5 тысяч тенге. К тому же мы не забываем и о социально уязвимых слоях населения, которые тоже хотят почитать новинки или популярные книги. Мы хотим быть на уровне и отвечать читательским запросам. Чтобы у человека был выбор, пойти в магазин и тратить свои деньги или все-таки посетить библиотеку и получить книгу бесплатно. Когда мы формировали список литературы на этот год, то изучили читательский спрос. Магазинам ведь легче, они сотрудничают с зарубежными издательствами напрямую. Мы же, как я говорила, объявляем через портал. К тому же бывает, объявляем вторично. Знаете, этот процесс немножко волокитный. Все равно частным компаниям легче, они сами себе хозяева.
Kazpravda.kz: Планируете ли вы изменить режим работы? Люди физически не могут совмещать работу с режимом работы в библиотеках?
Гульбадан Мадибаева:
Такой вопрос мы неоднократно поднимали – продлить режим работы до 22:00. От населения получали предложения по смене режима работы, потому что многие не успевают. Это возможно в законодательном порядке, если нам добавят штат, двойную смену. Но для этого будут необходимы колоссальные средства, дополнительные штатные единицы, повышение зарплаты и все службы обслуживающие помещения. Это будет затратно. Я думаю, что круглосуточно должны работать вузовские библиотеки, как в зарубежных странах. Мой сын учился в Шеффилде, и он рассказывал, что там круглосуточные библиотеки. Все-таки это привилегия вузовских библиотек. Во-первых, у них фонд специфический – учебный. У нас же больше массовые библиотеки для всех читателей. Конечно, специальная и отраслевая литература есть, но все же акцент ставится на художественную литературу.
Kazpravda.kz: Наблюдается ли дефицит кадров? Какая зарплата у библиотекарей?
Гульбадан Мадибаева:
Да, с кадрами у нас действительно дефицит. Библиотечная специальность считается не престижной в том плане, что это малооплачиваемая работа. Самая низкая заработная плата на сегодня у библиотекарей.
Kazpravda.kz: Так сколько платят?
Гульбадан Мадибаева:
Специалист, окончивший колледж и без опыта работы, получает около 40 тысяч тенге. С высшим образованием и без стажа работы – около 50 тысяч тенге. Если высшее образование и проработал (смеется) 10 лет – 60 тысяч. Вот такая у нас низкая заработная плата, да и в мотивационном плане – нет общежитий. Хотя сейчас стали понемногу давать квартиры. Этот вопрос мы всегда поднимаем. Не только ЦБС, но и вся республиканская библиотечная среда так живет. Дефицит кадров в чем? Возраст работников от 30 лет и выше. Молодые специалисты есть, но их мало. Это связано в первую очередь с низким процентом специалистов, во-вторых, специализированных библиотечных вузов очень мало в стране. Только в КГУ им. Ш. Уалиханова есть библиотечный факультет и в прошлом году открыли факультет в колледже ЕАГИ. А нас просят привлекать молодежь – креативных, энергичных специалистов, которые придумают новые формы работы. Поэтому мы всегда в поисках молодых специалистов не обязательно с библиотечным образованием. Пусть будут с образованием в сфере гуманитарных наук. Но, конечно, для современной молодежи в первую очередь имеет значение, сколько денег платят за работу.
Kazpravda.kz: Библиотекарь – это сугубо женская профессия?
Гульбадан Мадибаева:
Мы говорим, что это диагноз (смеется). Хотя почему-то в России очень много библиотекарей-мужчин. В Санкт-Петербургской централизованной библиотечной системе имени М. Лермонтова директор мужчина. У нас в Назарбаев университете директор библиотеки тоже мужчина. Кстати, недавно мы были в Национальной академической библиотеке, где подписывали с ними меморандум о сотрудничестве, и я заметила, что у них очень много молодых парней-библиотекарей. Также у них есть тенденция в привлечении молодых людей – журналистов, PR-специалистов и блогеров. Они используют умы в продвижении библиотек и книг.
Kazpravda.kz: Гульбадан Сактаповна, чтобы Вы могли пожелать всем читателям?
Гульбадан Мадибаева:
Как бы ни было, но интерес к библиотекам с каждым годом растет. Растет и интерес к чтению. Открываются всевозможные книжные клубы. К тому же это связано с программой "Рухани жаңғыру". Я уже повторяла, что с этого года мы перешли на новый формат. Мы уже не те библиотекари, которые трясутся за книги. Поменялась сама работа с аудиторией. Конечно, жаль,что многие люди не знают, какие в библиотеках есть условия – приходите и занимайтесь. Коворкинг-центры все платные, а у нас все бесплатно. Народ просто не знает, что в библиотеках шикарные условия, и мы всегда готовы предоставить помощь.
Библиотека – это кладезь, если работать в нужном направлении и знать, какую пользу можно извлечь из книг. Мы, библиотекари, хотим быть востребованными, нужными, необходимыми людьми и приносить пользу государству. Если первый дом – семья, второй – работа, то третий дом - это библиотека.
Kazpravda.kz: Спасибо за беседу!