Брал на дело, потратил на кудалык

Сотни западноказахстанских семей смогли улучшить материальное положение, став участниками программы продуктивной занятости и развития предпринимательства «Еңбек». Но находятся и те, для кого такая поддержка государства –

очередная возможность наживы.

Далеко не каждый может стать предпринимателем. Одним для старта не хватает денег, другим – знаний, третьим – терпения и упорства. Государство протягивает руку помощи безработным, организуя бесплатное обучение основам ведения бизнеса и выдавая гранты самым незащищенным слоям населения.

Как воспользоваться этой поддерж­кой, каждый решает сам. В основном цель получения грантов на селе – приобретение поголовья КРС, МРС или птицы. Другие решают открыть швейные мастерские, небольшие станции техобслуживания, парикмахерские, фотосалоны... Как выясняется, даже на небольшие деньги можно начать интерес­ные проекты.

Так, в Чингирлауском районе предприниматель Эльмира Буранбаева наладила пошив ЭВА-ковриков для автомобилей. Сейчас получает заказы и из других регионов Казахстана. Хочется надеяться, что со временем небольшое дело наберет обороты, обеспечив солидный достаток семье, значительные поступления в местный бюджет и открытие новых рабочих мест для земляков.

В районе Байтерек в 2019 году выдано 92 гранта в размере до 200 МРП и четыре гранта по 100 МРП. В числе грантополучателей 67 – молодежь, восемь – инвалиды, 11 – многодетных и шесть малообеспеченных семей, четверо – самозанятые. Благодаря поддержке государства начали свою деятельность в сфере услуг 19 предпринимателей, в переработке продукции – 10. Кроме того, 57 байтерекцев занялись животноводством и 10 – птицеводством.

В 2020 году было выдано 136 грантов в размере до 200 МРП (555,6 тыс. тенге). Начать свое дело смогли 42 байтерекца до 29 лет, четыре инвалида, восемь многодетных и девять малообеспеченных семей, 73 самозанятых. В сфере услуг начали работать 25 предпринимателей, семь занялись переработкой, 82 – животноводством и 22 – птицеводством.

Согласно Правилам предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей участник программы в течение трех месяцев со дня получения денег подтверждает их целевое использование посредством регистрации своей деятельности в налоговых органах или уплаты единого совокупного платежа в соответствии с законодательством РК. По данным Центра занятости населения района Байтерек, все участники предоставили отчетность по целевому использованию согласно бизнес-планам.

От областного центра до ближайшего сельского округа райо­на несколько минут езды на машине. При выделении грантов такое соседство не всегда на руку сельчанам.

– Есть такие шустрые – приезжают из Уральска, делают районную прописку, чтобы получить грант, пока сельчане раскачиваются. Берут несколько голов скота, ставят родне или знакомым, отчитываются. А как проходит год, оговоренный в договоре, продают скот и закрывают ИП, – рассказывает нехит­рую схему наживы директор Центра занятости района Байтерек Алексей Герасимов. – Да и среди местных жителей немало тех, кто год продержится, а после снова на биржу труда приходит за работой и пособием.

По сведениям, предоставленным сельскими округами, из получивших гранты в 2019 году на сегодня работают 43 индивидуальных предпринимателя, в 2020 году – 57.

Согласно данным управления государственных доходов, в 2019 году только четверо участников программы, зарегистрированных как предприниматели, представили отчет о доходах на общую сумму 1 289,5 тыс. тенге. У остальных – «нулевки».

Из зарегистрированных на участие в программе «Еңбек» ИП в 2020 году доходы показали восемь предпринимателей (4 973,5 тыс. тенге), 34 – не отчитались по доходам, у 94 – «нулевая» отчетность. Таким образом, за 2019–2020 годы из 232 получателей грантов показали свой доход, а значит, эффективность предпринимательской деятельности только, 12 участников прог­раммы, отмечают в районном Центре занятости населения.

Поможет ли здесь увеличение срока мониторинга? У специалис­тов центров занятости на этот счет разные точки зрения. Вот в чем их мнение сходится, так это по несоответствию прав и обязанностей: с одной стороны, центры занятости должны вести мониторинг целевого использования грантов, с другой – проверка предпринимателей запрещена действующим мораторием.

– Если рассуждать о повышении эффективности использования бюджетных средств, то в этом плане село должно выиг­рывать у города, – продолжает директор районного ЦЗН. – Например, в пакет до­кументов на получение гранта можно включить ходатайство от акима аульного округа по прописке получателя гранта. В такой рекомендации аким на основании Региональной карты развития предпринимательства поставит свою визу на предмет того, перспективно ли конкретное направление бизнеса?

К примеру, если сельский округ испытывает дефицит земли, о каком животноводстве и земледелии можно говорить? Закупит сельчанин на грант скот, а потом в акимате будет землю требовать под пастбище? Сколько открыто в данном селе швейных мас­терских или пекарен, будет ли востре­бована очередная СТО? Да и ответственен ли потен­циальный бизнесмен или, может, это безнадежный тунея­дец, нигде не проработавший больше недели? Аким своих сельчан должен знать в лицо. При таком подходе быстро отпадут и фиктивные «сельчане», кто формально прописывается в районе ради «бесплатных» денег.

К слову, именно такое простонародное определение закрепилось за грантами, особенно на селе.

С одной стороны, это говорит о том, что о программе знают, с другой – что не каждый понимает свою ответственность при получении безвозмездного гранта. Так, в Бокейординском районе в 2020 году гранты получил 141 сельчанин. Из них шестеро не представили отчеты по целевому использованию. Материалы по ним комиссия передала в суд.

– Для многих программа – ­реальная помощь, но все же находятся и те, кто считает, что грантом можно распоряжаться по собственному усмотрению. Объективных причин невыполнения договоров не было, – говорит директор Центра занятости населения Бокейординского района Исатай Оз. – Например, один получатель гранта в суде так и признался, что потратил целевой грант на кудалык и свадьбу.

Причем ответчикам придется вернуть не только сумму гранта, но и оплатить 3% госпошлины и 20% за услуги частного судебного исполнителя. Видимо, это ниже, чем процент по потребительскому кредиту, раз граждане идут на такое?

Но все же подобные судебные разбирательства стали уроком для бокейординцев – грант, использованный не по назначению, придется вернуть. Но как вернуть честное имя и уважение земляков? В прошлом году нарушений по сдаче отчетности в районе не было – все отчеты по 105 полученным грантам отправлены вовремя.

– Даже в случае нарушения условий целевого использования гранта можно не доводить дело до суда, – поясняет заместитель директора Центра занятости населения по Уральску Айнура Казмуханова. – При неисполнении договора по объективным причинам государство идет навстречу гражданам. Если средства гранта использованы не полностью либо из-за удорожания нет возможности осуществить бизнес-идею, можно оформить частичный или полный добровольный возврат. Причины ведь могут быть разные – по семейным обстоятельствам, состоя­нию здоровья, в связи с переез­дом…

Решение по каждому отдельному случаю принимается комиссионно, на основании причин непредставления отчета. Если они объективны, комиссия определит дополнительное время на подготовку отчета или на возврат гранта.

Только в случае, если получивший грант никоим образом не показывает, что начал работать, комиссия принимает решение о возврате денег через судебные органы. После этого специа­листы центра занятости вновь, уже в письменной форме, уведомляют получателя гранта. И только следующим шагом станет подача иска в суд.

В прошлом году по Уральску было одобрено 244 бизнес-плана, в соответствии с решением комиссии Центру занятости придется расторгнуть договор с 12 грантополучателями. Из них в суд подали на троих, по четверым идет досудебный процесс (специалисты центра уведомляют, что было решение комиссии, но пока еще в течение месяца можно добровольно вернуть деньги). По пяти нарушителям договоров уже состоялись решения суда о возврате средств.

По словам Айнуры Казмухановой, несмотря на постоянную разъяснительную работу, у населения сложилось еще одно неверное мнение, что, если граж­данин прошел курсы «Бастау Бизнес» и получил сертификат, то ему автоматически должны выдать грант.

– Если претендент понял, что хочет начать свое дело, он должен подготовить и защитить бизнес-план, – говорит специалист. – Решение по выдаче гранта также принимает комиссия. На каждом этапе мы объясняем, что это деньги не для потребительских расходов, а на начало бизнеса. При нецелевом использовании они подлежат возврату. Население вроде бы понимает, но все равно есть определенный процент тех, кто не задумывается об ответственности.

Вместе с тем, как считают специалис­ты уполномоченных органов, правила выдачи грантов постепенно совершенствуются. К примеру, теперь, чтобы получить грант в сельской местнос­ти, нужно быть прописанным в районе не меньше года.

С нынешнего февраля внесены изменения, касающиеся выделения грантов в рамках Национального проекта. Получить их теперь смогут не все безработные, а только лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, переселенцы, многодетные, получатели адресной социальной помощи и молодежь до 29 лет – действительно нуждающиеся.

Внедряемая подача документов на получение гранта и сдача отчетнос­ти в электронном формате позволят исключить из этих процедур пресловутый «человеческий фактор», что, в свою очередь, скажется на повышении дисциплины и ответственности грантополучателей.