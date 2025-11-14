Бренд Qazaq Organicfood может занять свою нишу на международном рынке - Президент

136

В ходе выступления на втором Форуме работников сельского хозяйства Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о продвижении отечественной продукции на экспорт, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент отметил, что наша страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по поставкам муки. Помимо традиционных рынков Центральной Азии, Ирана, Афганистана, Казахстан начал поставлять зерно в ряд стран Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в частности, в Бельгию, Португалию, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, Марокко, Алжир.

«География нашего зернового экспорта расширяется. Казахстан становится крупным экспортером масличных культур и растительных масел. В 2024 году мы вошли в десятку поставщиков баранины с объемом почти 18 тысяч тонн, хотя это не предел. В целом, экспорт продукции АПК составляет более пяти миллиардов долларов, включает в себя свыше 200 наименований сельскохозяйственной продукции и осуществляется в 70 государств. Но потенциал нашего агропромышленного комплекса значительно больше указанных цифр. Спрос на продовольствие, особенно экологически чистую продукцию, в мире неуклонно растет. Поэтому наш бренд Qazaq Organicfood при правильной стратегии может занять свою достойную нишу на международном рынке», - сказал Токаев.

В Казахстане утверждены стандарты производства органической продукции, надо продолжать системную работу в данном направлении. Задача профильных структур, а также посольств за рубежом – активно помогать продвижению наших брендов, добавил он.

#президент #экспорт #пшеница #бренд #продвижение

Популярное

Все
Чем гордится Рузама
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Его Величество король вальса
Когда глина оживает
Возрождая казахскую породу тазы
Корма для рыбных мест
Лидеры в сегменте HoReCa
Большой футбол начинается с малых полей
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Так продлевали жизнь памятнику
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
И житница, и туристический центр
«Бойтесь данайцев…»
Человек собаке друг? Пока только на словах
Улытау открывают автопутешественники
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Все строго по правилам
У школы – новоселье!
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Заработал кирпичный завод
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Тут рождаются новые имена
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

В Казахстане намолочены рекордные 27,1 млн тонн зерна
Казахстан будет активно привлекать зарубежных инвесторов в …
Президент наградил работников аграрного сектора Казахстана
«Парадоксальная ситуация»: Президент указал на нехватку спе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]