Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент отметил, что наша страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по поставкам муки. Помимо традиционных рынков Центральной Азии, Ирана, Афганистана, Казахстан начал поставлять зерно в ряд стран Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в частности, в Бельгию, Португалию, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, Марокко, Алжир.

«География нашего зернового экспорта расширяется. Казахстан становится крупным экспортером масличных культур и растительных масел. В 2024 году мы вошли в десятку поставщиков баранины с объемом почти 18 тысяч тонн, хотя это не предел. В целом, экспорт продукции АПК составляет более пяти миллиардов долларов, включает в себя свыше 200 наименований сельскохозяйственной продукции и осуществляется в 70 государств. Но потенциал нашего агропромышленного комплекса значительно больше указанных цифр. Спрос на продовольствие, особенно экологически чистую продукцию, в мире неуклонно растет. Поэтому наш бренд Qazaq Organicfood при правильной стратегии может занять свою достойную нишу на международном рынке», - сказал Токаев.

В Казахстане утверждены стандарты производства органической продукции, надо продолжать системную работу в данном направлении. Задача профильных структур, а также посольств за рубежом – активно помогать продвижению наших брендов, добавил он.