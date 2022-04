Британские инвесторы заинтересовались реализацией проектов в Туркестанской области

Сегодня Туркестанская область считается одним из быстро развивающихся регионов Казахстана, вместе с тем она отличается привлекательностью для отечественных и зарубежных инвесторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.Регион все больше становится известным и часто обсуждаемым среди зарубежных инвесторов. На этот раз, вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и инвестиционные возможности были обсуждены на полях казахстанско-британского инвестиционного форума "Kazakhstan Global Investment Forum 2019", прошедшего в Лондоне. В работе форума приняли участие более 400 делегатов, корпоративных инвесторов Великобритании и других стран.Делегацию Туркестанской области, в которую вошли руководители "Turkistan invest", управляющих компаний СЭЗ "Turkistan" и индустриальной зоны "Turkistan", возглавил заместитель акима области.Меиржан Мырзалиев отметил, что в Туркестанской области предусмотрен целый ряд привилегий для инвесторов, которые должны способствовать созданию благоприятных условий и привлечению инвестиций в регион. Вместе с тем, по его словам, сегодня древний Туркестан, сохраняя свой исторический облик, превращается в современный и красивый город, и тем самым привлекает все больше зарубежных туристов.Отметим, делегация из Туркестанской области провела более 25 встреч с ведущими корпоративными инвесторами в сферах АПК, строительства, туризма и ВИЭ. В рамках мероприятия Специальная экономическая зона "Turkistan" была награждена премией "Global Free Zones of the Year 2019" за создание лучшей свободной экономической зоны.Кроме того, достигнута договоренность с изданием Financial Times о дальнейшем развитии сотрудничества и реализации ряда проектов в регионе. По итогам форума запланирован ответный визит британских инвесторов и туристов в целях ознакомления с регионом и укрепления торгово-экономических связей между сторонами.