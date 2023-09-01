Будет полив

До конца года в эксплуатацию введут восемь новых участков: на двух из них уже тестируют систему, на остальных завершают стройку. Крупный проект «Казводхоза» канал Иртыш – Успенка с площадью орошения в 10 тыс. га намерены сдать в 2024 году.

По данным регионального управления земельных отношений, площадь орошаемых угодий в Павлодарской области на сегодня составляет 161 тыс. га. Из них 139 тыс. закреплено за аграрными товаропроизводителями.

В нынешнем году площадь орошаемого клина планировали увеличить на 9 тыс. га, но смогли перевыполнить намеченные цифры и довести этот показатель до 10 тыс. га.

Орошаемое земледелие остается приоритетным для регио­на. Аграрии Прииртышья за свой счет уже разработали 23 новых проекта по подведению инженерных коммуникаций к угодьям на площади 21,6 тыс. га. Общая сумма необходимого финансирования – 22,4 млрд тенге. Для строительства инфраструктуры по шести проектам на 6,5 тыс. га с положительным решением регионального совета уже подана бюджетная заявка в Министерство национальной экономики.

В целом до 2030 года площадь орошения в регионе намечено довести до 300 тыс. га.