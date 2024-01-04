Президент поставил масштабные задачи на 2024 год - депутат

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Аменова Дана
Корреспондент

Депутат Сената Айнур Аргынбекова прокомментировала основные тезисы интервью Касым-Жомарта Токаева газете Egemen Qazaqstan, сообщает Kazpravda.kz 

Фото:facebook.com/ainurargynbekova

Глава государства ответил на многие вопросы интересующие наших сограждан, в том числе вопросы внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, работы правительства по реализации поставленных задач, а также кадровой политики государства.

Сенатор отметила, что из опубликованного материала видно, какие масштабные задачи ставит президент на 2024 год. Уже в первом квартале будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.

«Глава государства говорит о продолжении конструктивной и сбалансированной внешней политике с учетом национальных интересов государства. В 2024 году в нашей стране пройдет ряд представительных саммитов и форумов. Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Помимо множества важных событий, по словам президента, «будет еще больше рутинной каждодневной работы. От усилий всех граждан зависит, каким этот год останется в истории страны»,  — резюмировала Айнур Аргынбекова.  

Сенатор также напомнила, что в своем новогоднем обращении президент сказал, что в «следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации», поэтому всем казахстанцам придется хорошо поработать для достижения этой цели.  

#Токаев #президент #интервью #повестка

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