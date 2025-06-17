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Истории успеха

Местом проведения конкурса стал Туркестанский высший многопрофильный аграрный колледж. В нем участвовали студенты организаций технического и профессионального, послесреднего образования. Члены команд представляли семь колледжей Казахстана, включая учреждения из Алматы, области Жетысу, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей.

Студенты по специальностям «агрономия», «плодоовощеводство», «защита и карантин растений» демонстрировали свои знания и навыки в четырех модулях: определение качества пшеницы, борьба с вредителями, анализ почвы и прививка плодовых деревьев. Все задания выполнялись в реальном времени – в лабораториях и на учебных участках колледжа.

У каждого участника конкурса – своя уникальная история.

Так, Назирке Серикхан из Кызылординского политехнического высшего колледжа им. Исатая Абдукаримова уверена: знания помогут ей добиться успеха. Девушка уже проявила себя на внутреннем этапе, став лучшей в своем учебном заведении и получив право представлять его на «Агролидере-2025». Назирке после завершения учебы мечтает работать агрономом в теп­личном хозяйстве.

Озгер Ерлан из Жетысуской области – пример целеустремленности. Вернувшись с семьей на историческую родину из Монголии, она решила связать свою жизнь с аграрной сферой. К соревнованиям готовилась долго и упорно, перечитав много литературы, выходящей за рамки учебной программы.

Азамат Казибай из Шымкента идет по стопам отца – агронома. Его мечта – внед­рить в Казахстане гидропонные технологии. После окончания колледжа юноша планирует продолжить обучение в Южной Корее, чтобы затем вернуться домой и внести вклад в модернизацию отечественного сельского хозяйства.

Туркестанский высший многопрофильный аграрный колледж – одно из ведущих аграрных учебных заведений юга Казахстана. За свою 50-летнюю историю колледж стал настоящей кузницей кадров. Сегодня это современный образовательный комплекс с четырехэтажным корпусом, лабораториями, экспериментальными участками, спортивной инфраструктурой, общежитием и столовой.

С 2019 года колледж передан в доверительное управление ТОО «DALA-FRUIT.KZ» и превратился в центр подготовки конкурентоспособных специалистов. Благодаря поддержке управляющей компании здесь была создана мощная материально-техническая база, включающая автоматизированные теплицы, фруктовые сады, рыборазводческие бассейны, современные лаборатории.

Особая гордость – агрохимическая лаборатория, единственная в Шымкенте и Туркестанской области, где фермеры могут получить анализ почвы и индивидуальные рекомендации. Студентам тут предоставлена возможность не только учиться, но и проходить оплачиваемую практику по дуальной системе на производственных объектах компании, с бесплатным питанием и транспортом.

Практика с первых шагов

Заместитель директора колледжа Асыл­бек Аскар показывает производственную базу, на которой учащиеся полученные в аудиториях теоретические знания закреп­ляют на практике. Для этого 10 лет назад создали производственную базу, общая площадь которой 5,5 га. Справа – грядки картофеля, огурцов, томатов, кабачков, арбузов и дынь. Слева – молодой фруктовый сад, где высажены яблони, черешня, вишня зарубежных сортов. Чуть дальше – виноградная плантация.

На территории колледжа учащиеся работают с капельным орошением, ухаживают за огородами, садами и виноградниками, изучают агротехнику и особенности сортов. В теплицах выращивают голландские томаты сорта «ланцор F-1», участвуют во всех этапах – от посадки рассады до сбора урожая. Поэтому неудивительно, что выпускников приглашают на работу еще во время учебы.

Не отстает и ветеринарное направление. В колледже содержатся зааненские козы, бройлеры, индюки, гуси, утки и перепелки. Недавно здесь построили современный рыбоводческий комплекс с инкубаторами. Это очередное направление развития колледжа, для которого уже получена лицензия и открыт прием студентов на новую специальность.

Третьекурсник Умирзак Нургиса осваивает ветеринарию, но для себя уже решил, что будет специализироваться на рыбоводстве. Он вместе с однокурсниками участвует в уходе за рыбой, изучает состав кормов, рацион и поведение разных видов. В хозяйстве успешно разводят карпа, сазана, осет­ра и форель. Икру привозили из Польши, Франции, Турции и ЮАР. В инкубаторах уже вылупились десятки тысяч мальков.

Туркестанский высший многопрофильный аграрный колледж – не просто учебное заведение, а активный участник научных разработок. Здесь действует бизнес-инкубатор, учащиеся и преподаватели реализуют исследовательские проекты в сотрудничест­ве с НИИ и фермерами. Преподавательский состав включает кандидатов и докторов наук, есть также академики Национальной академии наук Казахстана.

– Наш колледж перенимает лучшее из международного опыта, – отмечает замес­титель директора Алима Козыбаева. – Казахстан способен стать одним из ведущих поставщиков аграрной продукции на мировом рынке. И для этого нам нужны настоящие профессионалы, которых мы готовим для сельского хозяйства страны.

Ежегодно преподаватели и студенты участ­вуют в презентациях и семинарах, проводят выставки инновационных проектов, участвуют в региональных и республиканских чемпионатах WorldSkills. К слову, в прошлом году студент колледжа Кадырбек Хайбулла завоевал первое место и золотую медаль в компетенции «Растениеводство» на чемпионате WorldSkills Turkistan 2024.

– Конкурс «Агролидер-2025» стал не только площадкой для обмена знаниями, но и важным этапом подготовки будущих специалистов, – подчеркнул директор колледжа Наржан Алипбеков. – Мы верим, что он вдохновит студентов на новые профессиональные достижения.

Победители конкурса получили дипломы Министерства просвещения, а остальные участники – сертификаты. Но главный результат – это практический опыт, мотивация и уверенность в выборе профессии. Именно такие события формируют будущее аграрного сектора Казахстана.