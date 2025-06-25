Будущее – за роботами

Образование
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте завершился республиканский этап World Robot Olympiad (WRO) – одного из самых престижных мероприятий в сфере технического образования. В этом году участие в соревнованиях принимали около 300 школьников из всех регионов Казахстана. Примечательно, что почти половина участников – учащиеся общеобразовательных школ, включая десять команд из сельской местности.

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Тема сезона 2025 года – Future of Robots («Будущее роботов»). Юные инженеры представляют разработки, направленные на решение актуальных задач – от экологических до социальных, с помощью робототехники и элементов искусственного интеллекта.

Участники соревновались в четырех категориях: RoboMission – автономные роботы, выполняющие задания на время; RoboSports – спортивные соревнования между роботами; Future Innovators – инновацион­ные проекты для улучшения жизни и Future Engineers – умные автомобили, преодолевающие препятствия с помощью сенсоров и программирования.

Особенностью нынешнего года стало расширение судейской коллегии. В Шымкент прибыл международный эксперт Тенгку Хазрул бин Тенг­ку Хайзар – национальный организатор WRO в Малайзии, который возглавил судейство в категории Future Innovators. Приветствуя участников соревнований, он отметил высокий уровень подготовки казах­станских школьников. Многие из них уже мыслят на уровне мировых тенденций в робототехнике.

Среди участников – Даниил Вольницкий из сельской школы Костанайской области. Робототехникой он увлекся чуть более полугода назад, но уже стал победителем областного этапа. Теперь он мечтает пройти в международный финал и представить Казахстан в Сингапуре.

– Мы с другом собрали робота почти с нуля, – говорит Даниил. – Это круто – видеть, как твоя идея начинает двигаться, что-то выполнять. Я хочу связать свое будущее с IT.

Организация олимпиады стала возможной благодаря активной партнерской поддерж­ке. Среди спонсоров – Казахстанско-Британский технический университет, Central Asian Educational Solutions, южнокорейская компания RoboRobo, а также школа английского языка Next Generation. Они предоставили ценные призы и подарки, подчеркнув свою приверженность развитию STEM-образования в стране.

Лучшие команды по итогам республиканского этапа получат возможность представить Казахстан в международном финале WRO, который состоится 28–29 ноября в Сингапуре.

– Сегодня в Шымкенте мы видим, как школьные проекты выходят на мировой уровень, – отметил заместитель председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ – организатор соревнований) Сабыржан Садуа­касов. – В 2024 году казахстанская команда вошла в десятку сильнейших на международном финале в Турции. Цель этого года – показать результат не хуже, а лучше.

С момента запуска олимпиа­ды в Казахстане в 2014 году в ней приняли участие тысячи школьников. Они получили уникальную возможность представить свои идеи, развить инженерные навыки и выйти на международную арену.

#регионы #Шымкент #школьники #робототехника #WRO

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