Будущее за «зеленой» энергетикой Свежий выпуск 5 июня 2024 г. 2:00 60 Самат Бейсембаев Казахстан нацелился довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году фото из архива "КП" В Боровом прошел III Международный деловой фестиваль QazaqGreenFest, посвященный вопросам развития «зеленой» энергетики в Казахстане, под лозунгом «Принимая вызовы настоящего – вместе в устойчивое будущее». Отметим, что наша страна первой в Центральной Азии ратифицировала Парижское соглашение в 2016 году, тем самым взяв на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060-му. Казахстан обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики. Об этом в свое время упомянул Президент Касым-Жомарт Токаев, говоря, что наша страна привержена курсу на защиту окружающей среды. Глава государства призвал к международному сотрудничеству в решении проблемы изменения климата, а также отметил важность увеличения инвестиций в климатические программы, особенно для стран Центральной Азии. Данные Минэнерго показывают, что в 2023 году доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии составила около 6%. В Казахстане действуют 148 объектов ВИЭ с общей установленной мощностью 2 903,54 МВт, включая ветровые, солнечные, гидроэлектростанции и биоэнергетику. Рассматривается возможность внедрения тепловых насосов, котлов на биотопливе и систем утилизации избыточного тепла. Однако существует ряд проблем, которые надо решить, и, как отметил председатель совета директоров Ассоциации ВИЭ Qazaq Green Нурлан Капенов, следует навести порядок в электроэнергетике страны. – В том числе необходимо наладить генерацию, инфраструктуру, системы накопления и такие механизмы, как балансирующий рынок, единый закупщик – то есть все составляющие, без которых электроэнергетика, как большой корабль, не сможет «плыть» дальше, – сказал он. В целом развитие ВИЭ считается драйвером трансформации электроэнергетической отрасли, и она становится необходимой для обеспечения энергетической безопасности страны. Сейчас разрабатываются различные механизмы внедрения технологии в повседневную жизнь. – Например, когда население может на крышах своих домов ставить установки для собственного потребления, а излишки продавать в сеть, – сказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов. – Это мировая практика, к которой мы пришли сейчас. Это пример так называемой распределенной генерации. Тогда нам не надо будет далеко транспортировать электроэнергию. К слову, технология ВИЭ развивается семимильными шагами, что положительно отражается на тарифах. По словам вице-министра, энергия возобновляемых источников сейчас подешевела. В начале – в 2014 году – фиксированные тарифы на нее были высокими. Например, для солнечной энергетики – 34 тенге за киловатт-час, ветровой – 22 тенге. Сегодняшние аукционы, проводимые в стране, показывают: стоимость киловатт-часа ветровой генерации в среднем снизилась до 12–13 тенге, солнечной – 14–15 тенге. Она сравнялась с традиционными источниками – угольными и газовыми станциями. – У нас нет проблемы дороговизны. У нас проблема иная – сейчас надо правильно принять технологию, интегрировать и сохранить, – отметил Сунгат Есимханов. Организаторами фестиваля выступили Ассоциация ВИЭ Qazaq Green и Казахстанская ассоциация электроэнергетики. В завершение отметим, что по поручению Главы государства доля возобновляемых источников энергии к 2030 году должна составить 15%. #зеленая энергетика #ВИЭ #QazaqGreenFest