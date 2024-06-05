Будущее за «зеленой» энергетикой

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Самат Бейсембаев

Казахстан нацелился довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году

фото из архива "КП"

В Боровом прошел III Международный деловой фестиваль QazaqGreenFest, посвященный вопросам развития «зеленой» энергетики в Казахстане, под лозунгом «Принимая вызовы настоящего – вместе в устойчивое будущее».

Отметим, что наша страна первой в Центральной Азии ратифицировала Парижское соглашение в 2016 году, тем самым взяв на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060-му. Казахстан обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики.

Об этом в свое время упомянул Президент Касым-Жомарт Токаев, говоря, что наша страна привержена курсу на защиту окружающей среды. Глава государства призвал к международному сотрудничеству в решении проблемы изменения климата, а также отметил важность увеличения инвестиций в климатические программы, особенно для стран Центральной Азии.

Данные Минэнерго показывают, что в 2023 году доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии составила около 6%. В Казахстане действуют 148 объектов ВИЭ с общей установленной мощностью 2 903,54 МВт, включая ветровые, солнечные, гидроэлектростанции и биоэнергетику. Рассматривается возможность внедрения тепловых насосов, котлов на биотопливе и систем утилизации избыточного тепла.

Однако существует ряд проблем, которые надо решить, и, как отметил председатель совета директоров Ассоциации ВИЭ Qazaq Green Нурлан Капенов, следует навести порядок в электроэнергетике страны.

– В том числе необходимо наладить генерацию, инфраструктуру, системы накопления и такие механизмы, как балансирующий рынок, единый закупщик – то есть все составляющие, без которых электроэнергетика, как большой корабль, не сможет «плыть» дальше, – сказал он.

В целом развитие ВИЭ считается драйвером трансформации электроэнергетической отрасли, и она становится необходимой для обеспечения энергетической безопасности страны.

Сейчас разрабатываются различные механизмы внедрения технологии в повседневную жизнь.

– Например, когда население может на крышах своих домов ставить установки для собственного потребления, а излишки продавать в сеть, – сказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов. – Это мировая практика, к которой мы пришли сейчас. Это пример так называемой распределенной генерации. Тогда нам не надо будет далеко транспортировать электроэнергию.

К слову, технология ВИЭ развивается семимильными шагами, что положительно отражается на тарифах.

По словам вице-министра, энергия возобновляемых источников сейчас подешевела. В начале – в 2014 году – фиксированные тарифы на нее были высокими. Например, для солнечной энергетики – 34 тенге за киловатт-час, ветровой – 22 тенге. Сегодняшние аукционы, проводимые в стране, показывают: стоимость киловатт-часа ветровой генерации в среднем снизилась до 12–13 тенге, солнечной – 14–15 тенге. Она сравнялась с традиционными источниками – угольными и газовыми станциями.

– У нас нет проблемы дороговизны. У нас проблема иная – сейчас надо правильно принять технологию, интегрировать и сохранить, – отметил Сунгат Есимханов.

Организаторами фестиваля выступили Ассоциация ВИЭ Qazaq Green и Казах­станская ассоциация электро­энергетики.

В завершение отметим, что по поручению Главы государства доля возобновляемых источников энергии к 2030 году должна составить 15%.

#зеленая энергетика #ВИЭ #QazaqGreenFest

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