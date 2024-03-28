Бумажные «дозволы» для дальнобойщиков подлежат возврату – Минтранспорта

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15 апреля вступает в силу приказ о реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги по выдаче разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК.

«На основании данного приказа узбекистанские бланки разрешения вида «в/из третьи страны» для перевозок грузов переведены в электронный формат и будут выдаваться на пунктах пропуска казахстанским перевозчикам по факту их пересечения государственной границы», - говорится в сообщении Минтранспорта.

С 28 марта до 15 апреля узбекистанские бланки разрешения вида «в/из третьи страны», так называемые «дозволы», будут выдаваться в бумажном виде на границе, с 15 апреля - в электронном виде также на границе.

Данный механизм позволит добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с Узбекистаном, а также исключить спекуляцию местами в очереди и бланками разрешений.