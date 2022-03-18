Статьи Был час пик, бежали все куда-то… 18 марта 2022 г. 2:32 Юрий Лифинцев С этих слов начинается одна из популярных песен в исполнении Валерия Леонтьева. В начале 90-х годов прошлого столетия у нас бежали не все, но многие. А некоторые бежали так, что не выразить словами как. Об этом сегодня и вспомним. В пивнушку не свернул Зрелище это, конечно, не для слабонервных. А как представишь себя на месте сверхмарафонца – мурашки по коже толпой бегать начинают. И все бегут, бегут, бегут… Только спортсменам-бедолагам хоть бы что – передвигают ногами, как роботы, и даже улыбаются редким зевакам. Почему редким? Да просто их увлечение – не слишком публичное, не собирает на трассе многотысячные аудитории болельщиков. Да тот же сквер в Алма-Ате в июле 1990 года, где на протяжении целой недели отмерял километры бегун-одиночка Вячеслав Роккер. Много ль там было прохожих во время его забегов? А кто герой дня? Работник одного из алма-атинских спортивно-оздоровительных кооперативов, кандидат в мастера спорта по марафону, 34-летний спортсмен в отставке, один из активнейших «бойцов многомиллионной армии физкультурников»… Задумал Вячеслав Петрович непонятно что: занести свое имя в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. А на той заре эпох многим хотелось прославиться, выделиться, что-то доказать всему миру, в толстенный гроссбух попасть. Не все только знали – как. Но Роккер имел на этот счет собственное суждение. И он публично его озвучил. В связи с тем, что, по ощущениям, не до конца исчерпал свои спортивные возможности, чувствует себя превосходно, решился он на отчаянный эксперимент: пробежать семь марафонов за семь дней. Один марафон, напомню, – это 42 км 195 м. «Секундантом» попросил стать известного экспериментатора, руководителя клуба «Человек в экстремальных условиях» Николая Николаевича Кондратенко, принявшего деятельное участие в ходе подготовки «роккеровской недели». Семь дней по асфальту, 295 км 365 м. Вячеслав справился с заявкой на место в Книге рекордов Гиннесса за 23 часа 23 минуты и 11 секунд. Фантастика? Пожалуй. Но тут даже спорить не нужно: время не рекордное, многие тысячи марафонцев в сумме семи своих забегов получили бы куда лучшее время. Не рекордное это мероприятие и по протяженности эксперимента: честолюбивые бегуны в то время соревновались и на суточных трассах, преодолевали куда более длинные дистанции и бегали без устали с маленькими передышками целыми месяцами. Но Роккер, посоветовавшись в редакции советского издания Книги рекордов Гиннесса, удостоверился в том, что семь марафонов за семь дней никто еще не бегал… в одиночку. В этом и оказалась фишка! В одиночку! И он бегал в тени парковых деревьев. После пробегов заходил к нам в редакцию «Казахстанской правды», рассказывал что-то новенькое о себе, самочувствии, настроении. Вот пара моих абзацев из газеты той поры: «Спросил я у Роккера и о том, как относились к его экспериментам те прохожие, которые видели бегуна в сквере. По-разному, говорит, реагировали. Были мужики-шутники, приглашавшие его свернуть в пивнушку, мол, бежим, пока очереди нет. А одна женщина за сто килограммов весом нарочно громко сказала подруге: «И зачем это ему надо?» Среагировал Вячеслав мгновенно: «Да чтобы не быть таким толстым!» И побежал дальше. Честолюбие, желание отличиться? Или эксперимент для пользы науки? Или еще что? Задал я эти вопросы Роккеру и получил положительные ответы по каждому пункту. А почему бы, собственно, не стремиться стать первым? Это качество у спортсменов воспитывают во всех странах, начиная со времен Олимпиад Древней Греции и до сегодняшних Игр доброй воли. А исследования проблемной лаборатории Казахского института физической культуры, Алма-Атинского института питания? Ведь в ходе эксперимента они получили ценные данные, на пользу, значит, пошла затея Роккера!» По дорогам и пескам Но Вячеслава Роккера народ видел хотя бы в скверах, а были в те дни и такие фанатики бега, которые предпочитали трассы между городами, пустынные барханы, степное бездорожье. Наш следующий герой всю свою многолетнюю беговую карьеру провел под палящим солнцем. И имя его, как и имена отечественных космонавтов и олимпийских чемпионов, известно, пожалуй, каждому казахстанцу – Марат Жыланбаев. Феноменальным его можно было назвать еще тогда, когда художник-оформитель строительного треста из города Экибастуза и большой любитель бега, насытившись классическими марафонами, начал готовить себя к чему-то большому, капитальному, рекордному. И в тренировочном режиме стал пробегать по 60 км в день. Павлодарская областная газета «Звезда Прииртышья» 18 августа 1992 года в очерке о Жыланбаеве «Рекордсмен из Экибастуза» писала: «Марату 28 лет, он женат, у него подрастает пятилетний сынишка. По увлечениям еще и живописец, и график, а некоторые его полотна экспонировались даже в Германии. Свой первый марафон пробежал в 1981 году. С тех пор у него их на счету сотни. В 1990–1991 годах Жыланбаев установил четыре рекорда, которые подтверждены сертификатом Книги рекордов Гиннесса и будут опубликованы в московском издании Книги. Представительство Книги рекордов Гиннесса в Москве официально зарегистрировало и выдало сертификаты на следующие достижения: пробег 226 марафонов за календарный год; пробег 30 марафонов за 15 дней подряд; самый продолжительный по расстоянию и быстрый по времени переход через пустыню Каракумы, 1 200 км за 20 дней. Еще два рекорда зарегистрированы, но в Книгу рекордов не попали, так как представительство посчитало их однотипными с уже имеющимися достижениями. Это пробег 75 марафонов за полугодие и пробег 23 марафонов за 23 дня подряд. Таких результатов не показывал никто в мире. Думается, что перед этим спортивным подвигом меркнет рекорд алма-атинца Вячеслава Роккера, который летом 1990 года пробежал за неделю семь марафонов и об этом широко сообщала республиканская и всесоюзная пресса». Ну здесь немножко прозвучала зависть, но не к рекордам алма-атинца, они действительно были попроще, чем у Жыланбаева, а по поводу освещения в прессе подвигов этих бегунов. Но ведь у журналистов как? Что увидели – о том и написали. Алма-атинские журналисты увидели в алма-атинском сквере бегуна и поспешили поделиться своими впечатлениями с читателями республиканской газеты. Павлодарские журналисты застали Марата на тренировке возле родного города и поделились своими впечатлениями с читателями «Звезды Прииртышья». А прислали бы этот материал в «Казахстанскую правду», то поделились бы со всем Казахстаном, и тогда упрекать столичных коллег было бы не за что. Но это так, отступление, нам, конечно же, одинаково дороги и Роккеры, и Жыланбаевы, и другие земляки-казахстанцы, зачастившие в Книге рекордов Гиннесса, то есть прославившие нашу республику на весь мир. И их рекорды не меркнут один перед другим, а встают в один ряд. Что касается нашего феномена, то приведенные выше рекорды принадлежали 28-летнему бегуну, а он их «плодил» и дальше! Для доказательства приведу еще один источник, на который сегодня опираются очень многие, даже политические обозреватели на телевидении. Ну а нам-то и подавно позволено. Согласно заметке в Википедии, Марат Жыланбаев «является единственным человеком планеты, в одиночку пробежавшим крупнейшие пустыни. Он семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. За 4 дня марафонского бега он взобрался на Эльбрус (5 642 м) – самую высокую горную вершину в Европе. Самые длинные пробеги: через пустыню Каракумы в апреле 1992 года (1 200 км за 20 дней), Сахару с 25 февраля по 23 марта 1993 года (1 700 км за 24 дня), пустыню Большая Виктория (Австралия) с 24 ноября по 16 декабря 1993 года (1 600 км за 24 дня)». Под этой заметкой в сноске «Примечания» предлагается несогласным с какими-то фактами или неудовлетворенным полнотой информации читателям – «править». И никто не правит! Да как эту великую хронику побед нашего земляка Марата Толегеновича Жыланбаева править, если там каждая буква – правда? Только сам он ее, эту статистику выдающихся достижений, когда-то мог править и правил своим мужеством, мастерством, спортивным талантом и выдержкой. Сто тысяч над землей Наш третий персонаж – тоже бегун. Уникальный, вполне подходящий для упоминания в амбициозной казправдинской рубрике «Эксклюзив из Казахстана». О нем тоже можно много чего рассказать заповедного, нечасто печатавшегося раньше, а теперь – и вовсе. Но, следуя нашей сегодняшней традиции давать слово печатным изданиям тех лет, обратимся к номеру газеты «Экспресс К» за 12 февраля 1991 года. В статье «Марафон как образ жизни» журналист Сергей Филимонов, друживший с Константином Санталовым, познакомил нас с этим уникальным спортсменом: «В нашей стране сверхмарафон не пользуется такой большой популярностью, как в мире, однако достойные представители «длинного» бега есть и у нас… Костя Санталов увлекся легкой атлетикой, когда ему было 12 лет. Начинал он со стайерских дистанций, затем добрался до классического марафона. Звезд, как говорится, с неба не хватал, но и в аутсайдерах не числился. Тем не менее молодого спортсмена, если он не лишен здорового честолюбия, роль «твердого середнячка» вряд ли удовлетворит. И в 1991 году 25-летний Константин Санталов впервые пробует силы на «сотке» во время традиционных соревнований в Мадриде. Успех дебютанта был более чем удовлетворительным – шестое место. С этого момента Санталов решает целиком посвятить себя сверхмарафону. Решение это иначе чем мудрым не назовешь. Уже через два месяца Костя устанавливает рекорд страны в 12-часовом беге (150 км 810 м) в ходе суточного забега, проходившего в Бельгии (кстати, там он одержал первую победу в Интеркубке). Затем, буквально месяц спустя, Санталов штурмует мировой рекорд на дистанции 100 км во время одного из этапов Интерконтинентального Кубка в Винсхотене (Голландия). С этого момента мировое достижение на «сотке» равняется 6 часам 26 минутам 20 секундам. Однако Санталов на этом не успокаивается и через некоторое время улучшает свой же мировой рекорд на две минуты. Во Франции он преодолевает 100 км за 6:24.30». В октябре того же 1991 года на севере Франции, в Амьене, Константин Санталов с лучшим результатом сезона в мире одержал победу в стокилометровом пробеге – 6 часов 24 минуты 24 секунды. Как сообщил «Советский спорт», ближайший из соперников бельгиец Жан-Поль Прат проиграл победителю 9 минут 17 секунд. Любопытная статистика была приведена в конце сезона. Специалисты проанализировали результаты всех соревнований с начала весны и по конец осени того года, и выяснилось, что четыре лучших результата советских бегунов в 100-километровм беге на шоссе были показаны алмаатинским супербегуном. Вот статистика тех месяцев: 1). 6:24.24 – К. Санталов (Алма-Ата) – Амьен, 19 октября; 2). 6:26.20 – К. Санталов (Алма-Ата) – Винсхотен; 3). 6:35.49 – К. Санталов (Алма-Ата) – Роденбах; 4). 6:37.20 – К. Санталов (Алма-Ата) – Сантандер, 5 октября; 5). 6.43.15 – А. Кононов (Саратов) – Москва, 1 июня; 6). 6:44.03 – Л. Хитерман (Воткинск) – Сантандер, 5 октября… …К этому совершенно нечего добавить, кроме кучи вопросов – «Как это возможно?», «Откуда берутся силы на такие дистанции», «Это где и как тренировались наши бесподобные атлеты?», и наконец, «Почему три таких гиганта марафона и супермарафона практически одновременно появились в одной республике – в Казахстане?» Ответим по-министерски Одному мне ответить на эти вопросы было бы сложновато. Пришлось обратиться к специалисту. Пожалуй, лучшему на сегодня эксперту по легкоатлетическим делам в нашей стране, в недалеком прошлом вице-президенту и генеральному секретарю Федерации легкой атлетики Казахстана и вице-президенту Азиатской федерации легкой атлетики Алексею Кондрату. – Знаете, на днях я сам задумался вот о чем. По каким-таким причинам у нас в Казахстане либо в одно и то же время, либо словно по эстафете, из года год, из поколения в поколение, произрастают целые «династии» атлетов одного и того же профиля? Взять хотя бы женский барьерный бег и вспомнить Любовь Кононову, Татьяну Ильину, а за ними Светлану Гусарову, Ольгу Шишигину и Ольгу Рыпакову… Или группу очень сильных прыгунов с шестом – Сергея Кулибабу, Владимира Шульгина, Игоря Потаповича, Григория Егорова… А мужской спринт? В конце 50-х в Казахстане появился очень талантливый бегун Владимир Сухарев, который, переехав в Москву, стал призером Олимпийских игр в эстафете. Блестящими спринтерами потом у нас были Гусман Косанов и Амин Туяков, а через несколько десятилетий – олимпийские чемпионы Владимир Муравьев и Виталий Савин… И тут Алексей Михайлович признался мне, что про сверхмарафонцев он еще не успел вспомнить. И я думаю, это объяснимо: если спортсменов-марафонцев, а также спринтеров, стайеров, барьеристов, прыгунов, толкателей и метателей курировали, готовили, финансировали и контролировали спортивные комитеты (районные, городские, областные, республиканские и всесоюзный), опекали такого же ранга федерации по видам спорта, то сверхмарафонцы больше относились к клубам любителей бега. А значит, ни к кому. Но даже при этом Алексей Кондрат знает каждого из трех наших сегодняшних героев очерка: – Роккер уехал в Германию, Санталов – в Россию, – сказал собеседник. – Марата Жыланбаева в последние годы удавалось видеть нечасто, но доводилось. Не на спортивных уже, конечно, дорожках, не в песках, а на различных мероприятиях, праздниках. Марат все такой же подвижный, энергичный, выступает перед людьми как настоящий поборник здорового образа жизни. Правда, я с ним не согласен в одном пункте его речей. И говорил ему об этом. Марат утверждает, что никакой уникальности в его достижениях нет и каждый может стать таким же рекордсменом, как и он. Мне кажется, это не совсем так. Далеко не каждый может пробежать даже 1 000 метров, не то что марафон или сверхмарафон. Для этого и предрасположенность нужна, и натренированность, и перестройка всего организма. С легкостью вспомнил Кондрат о том, что в Казахстане была и женщина, замахнувшаяся на сверхмарафон, но и она, Надежда Гумерова, к тому времени была опытнейшей марафонкой с мировым именем. И на этапе Кубка мира в итальянском городе Фаэнца в 1991 году в соперничестве со спортсменками из 15 стран выиграла серебряную медаль в беге на 100 км. Да, тогда в Союзе проводились такие популярные соревнования, как «Одесская сотня», «Подмосковная сотня», но во всесоюзной квалификации нормативы на звания мастеров спорта или мастеров спорта международного класса для «недели марафона» Роккера или месяцы по пустыням Жыланбаева не предусматривались. Алексей Кондрат рассказал интересный случай, когда к нему в федерацию пришли несколько молодых паломников и сообщили, что добежали из Алма-Аты до Мекки и теперь рассчитывают на присвоения хоть каких-нибудь спортивных званий. Пусть даже кандидатов в мастера. А у Алексея Михайловича на столе лежала таблица разрядов и жесткие требования: по времени для бегунов, по уровню проводимых соревнований, по количеству и квалификационному составу судей, местам проведения забегов… Никому из самодеятельных, даже на уровне клубов любителей бега, участников состязаний из-за отсутствия протоколов спортивных званий не давали. Давно я слышал от специалистов, что марафонцы в год должны выступать не чаще трех-четырех раз. А эти сверхмарафонцы что вытворяли? Оказывается, большая разница между спортсменами и физкультурниками: первые бегут на время, значит, в полную выкладку и не на пользу здоровью. Вот и получали ограничения. А у сверхмарафонцев как минимум не было временного ориентира. Как пробегут – так и хорошо. А еще спросил я у специалиста: «А может, все наши достижения советских лет, в том числе и сверхмарафонские, проходили на фоне не очень современных по нынешним временам допинговых ограничений?» Да нет, оказывается, связывать удивительные рекорды с применением запрещенных препаратов нет оснований. Вон, сейчас повсюду полно скандалов на эту тему, медицинские возможности для повышения спортивных результатов огромные, а сверхмарафонцев в допинговые десятилетия что-то не приумножилось… И тренеров ни у кого из них не было, и экипировка не отвечала необходимым параметрам, и финансирование происходило не из государственных денежных хранилищ, а от душевного, но переменчивого отношения спонсоров. С ними, нашими героями, не было рядом и медиков, не говоря уже о болельщиках, а результаты зашкаливали и стаями летели прямо на страницы Книги рекордов Гиннеса. Впору еще и еще раз спросить себя и окружающих: «Как?», «Из каких ресурсов?», «Почему?» А ответить нечего. Потому что не знаем, не можем объяснить даже со специалистами. Вернее, один вариант все-таки есть. Так и ответим: «Потому что потому». И нас за это никто не уволит… Пред. След. Пред. След.