Согласовали ли повышение тарифов сотовые операторы, расследует АЗРК

Технологии, Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О принимаемых мерах реагирования на рынке оказания услуг связи рассказали в антимонопольном ведомстве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по защите и развитию конкуренции в рамках рассмотрения фактов роста цен на услуги сотовой связи в 2023 году начало расследование в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком - Сервис» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) в части согласованного повышения тарифов, сообщает Kazpravda.kz

В связи с обнаружением в действиях сотовых операторов по установлению одинаковой стоимости звонков за одну минуту разговоров в тарифных планах в размере 18 тенге, сотовым операторам были направлены уведомления о прекращениях выявленных признаков путем обоснованного снижения цен.

В настоящее время в рамках АПК сотовые операторы обжалуют принятые меры реагирования в судебных органах, в связи с чем расследования приостановлены до вынесения соответствующих судебных решений.

19 ноября 2024 года департамент АЗРК в Астане в отношении ТОО «КаР-Тел» вынесено уведомление об устранении признаков злоупотребления доминирующим положением, выразившееся в ограничении оператором потребителей в выборе скорости домашнего интернета в тарифных пакетах.

Кроме того, по аналогичному признаку нарушения законодательства в отношении АО «Казахтелеком» начата процедура расследования. 

По фактам повышения цен в 2024 году агентством будет проводиться анализ динамики цен за текущий период, по итогам будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке.

Вместе с тем, агентством в адрес сотовых операторов направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства РК Казахстан в области защиты конкуренции в связи с публикациями операторов в СМИ о повышениях цен с декабря 2024 года. 

#расследование #АЗРК #сотовые операторы #сговор

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