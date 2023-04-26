Быстрее, точнее, сильнее

В соревнованиях участвовали спортс­мены воинских частей регио­нального командования «Шығыс» из Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей, а также области Абай.

Как пояснил начальник физической подготовки и спорта РгК «Шығыс» Бауыржан Дарыбаев, президентское многоборье является служебно-прик­ладным видом спорта, воспитывающим у военнослужащих волю к победе, выносливость, готовность к высоким физическим нагрузкам в условиях соперничества. Всего приняли участие семь команд, причем впервые спортсмены были разделены по четырем возрастным категориям. Гвардейцы соревновались в стрельбе из боевого оружия, плавании вольным стилем, метании гранаты, а также в спринтерских и стайерских забегах.

«Все продемонстрировали достойную борьбу и показали физическую подготовленность», – отметил начальник физподготовки.

В командном зачете лучшей стала сборная воинской части 5512 из Павлодара. Второе и третье места заняли команды воинской части 3514 из Курчатова и воинской части 6699 из Усть-Каменогорска. Победители награждены кубками, грамотами и ценными призами.