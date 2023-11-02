Быть достойным примером

Статьи
0
Наталия Портнягина

Роль педагога в развитии общества неоценима, так было и есть всегда.

фото из личного архива С. М. Казиханова

Ребенок – чистый лист, сосуд, который нужно наполнить не только знаниями, но и лучшими человеческими качествами, воспитав достойного гражданина страны. Эта ответственная задача во многом лежит на плечах учителей, а потому так важно для этой нелегкой работы иметь призвание. Недаром Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает решающую роль школьных учителей в построении Нового Справедливого Казахстана.

Серик Казиханов в 1991 году окончил педагогический институт им. А. С. Пушкина. С тех пор вот уже 33 года он преподает математику в областной специализированной школе-лицее-интернате для одаренных детей № 11 им. С. Сейфуллина в Уральске.

– Любовь к «царице наук», увлеченность решением самых трудных «задачек» мне привила моя мама Айман Куанышкаликызы, – рассказывает Серик Мендыбаевич. – Она отличник образования и преподаватель математики, благодаря ей я выбрал профессию учителя.

Кроме основной работы, Серик Казиханов в школе «Пифагор» при Центре дополнительного образования «Дарын» 18 лет вел подготовку абитуриентов к поступлению в вузы, 12 лет читал лекции учителям в Институте переподготовки и повышения квалификации.

– Математика – фундаментальная наука. Фактически она лежит в основе всех технических наук, все физические процессы, происходящие в мире, могут быть описаны математическими формулами. Мы даже не замечаем, как используем ее во всех сферах повседневной жизни, настолько она стала привычной. Математические знания – база для многих новых востребованных сегодня профессий, – говорит педагог.

Именно такой подход вдохновляет его учеников на углубленное изучение предмета, выходящее за рамки школьной программы. За последние пять лет около 80 подготовленных им учащихся приняли участие в городских, областных и рес­публиканских турнирах и олимпиадах. В 2022-м 12 учеников стали призерами разных олимпиад и конкурсов.

В этом году к профессиональному празднику Серик Мендыбаевич удостоен почетного звания «Заслуженный учитель Казахстана».

– Работа с детьми не ограничивается звонком на урок и с урока, передачей знаний по предмету, – рассуждает педагог. – Для учителя важно выстроить такое общение, чтобы в нем видели наставника, старшего друга, уважали его как человека. Для этого необходимо постоянно развиваться самому, повышать свою компетенцию. Порой именно учителя выполняют задачи по профориентации сегодняшних школьников – будущих молодых специалистов. Из всех функций учителя главная – воспитание человека в самом широком смысле этого слова. Прививая нравственные, этические и эстетические ценности целому поколению, педагог формирует будущее страны, поэтому можно утверждать, что учитель является одной из ключевых фигур в процессе становления общества, развития государства. Радует, что сегодня статус педагога в Казахстане повышается.

#педагог #учитель #профессия #призвание #Серик Казиханов

Популярное

Все
И снова «Бунт невесток»
Будет чемпионская дуэль
Люди хотят знать правила игры
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Профессия – дарить тепло
Игры номадов многогранны
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Мирный атом: быть или не быть?
Речь, ставшая родной
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Пришла пора менять подходы
Механизм запущен, процедура работает
Обсуждены вопросы безопасности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]