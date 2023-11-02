Быть достойным примером

Ребенок – чистый лист, сосуд, который нужно наполнить не только знаниями, но и лучшими человеческими качествами, воспитав достойного гражданина страны. Эта ответственная задача во многом лежит на плечах учителей, а потому так важно для этой нелегкой работы иметь призвание. Недаром Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает решающую роль школьных учителей в построении Нового Справедливого Казахстана.

Серик Казиханов в 1991 году окончил педагогический институт им. А. С. Пушкина. С тех пор вот уже 33 года он преподает математику в областной специализированной школе-лицее-интернате для одаренных детей № 11 им. С. Сейфуллина в Уральске.

– Любовь к «царице наук», увлеченность решением самых трудных «задачек» мне привила моя мама Айман Куанышкаликызы, – рассказывает Серик Мендыбаевич. – Она отличник образования и преподаватель математики, благодаря ей я выбрал профессию учителя.

Кроме основной работы, Серик Казиханов в школе «Пифагор» при Центре дополнительного образования «Дарын» 18 лет вел подготовку абитуриентов к поступлению в вузы, 12 лет читал лекции учителям в Институте переподготовки и повышения квалификации.

– Математика – фундаментальная наука. Фактически она лежит в основе всех технических наук, все физические процессы, происходящие в мире, могут быть описаны математическими формулами. Мы даже не замечаем, как используем ее во всех сферах повседневной жизни, настолько она стала привычной. Математические знания – база для многих новых востребованных сегодня профессий, – говорит педагог.

Именно такой подход вдохновляет его учеников на углубленное изучение предмета, выходящее за рамки школьной программы. За последние пять лет около 80 подготовленных им учащихся приняли участие в городских, областных и рес­публиканских турнирах и олимпиадах. В 2022-м 12 учеников стали призерами разных олимпиад и конкурсов.

В этом году к профессиональному празднику Серик Мендыбаевич удостоен почетного звания «Заслуженный учитель Казахстана».

– Работа с детьми не ограничивается звонком на урок и с урока, передачей знаний по предмету, – рассуждает педагог. – Для учителя важно выстроить такое общение, чтобы в нем видели наставника, старшего друга, уважали его как человека. Для этого необходимо постоянно развиваться самому, повышать свою компетенцию. Порой именно учителя выполняют задачи по профориентации сегодняшних школьников – будущих молодых специалистов. Из всех функций учителя главная – воспитание человека в самом широком смысле этого слова. Прививая нравственные, этические и эстетические ценности целому поколению, педагог формирует будущее страны, поэтому можно утверждать, что учитель является одной из ключевых фигур в процессе становления общества, развития государства. Радует, что сегодня статус педагога в Казахстане повышается.