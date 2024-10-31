Бюджет: тут без трансфертов не обойтись!

Как отмечают разработчики, за основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2025–2027 годы взят базовый сценарий, который предполагает стабильные умеренные темпы роста мировой экономики, снижение инфляционного фона, стабилизацию на финансовых и товарных рынках. И все же бюджет будущего года вновь не сможет обойтись без увеличения трансфертов из Национального фонда.

По словам заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, за основу прогноза социально-экономического развития страны взят базовый сценарий при цене на нефть 75 долларов за баррель и 470 тенге за один доллар. Прогнозируется, что реальный рост ВВП в 2025 году составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%. Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Инфля­ция определена на уровне 5,5–7,5% в 2025 году, 5-6% – в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027–2029 годах.

– Доходы республиканского бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге, или на уровне 10,4 процентов к ВВП, с ростом 2,9 трлн тенге. Основной прирост доходов бюджета будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики, – сказал Нурлан Байбазаров.

Он напомнил, что гарантированный трансферт определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн тенге ежегодно. Целевой трансферт в 2025 году планируется в объеме 3,25 трлн тенге для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов, а также поддержания уровня регионального роста.

По данным министра финансов Мади Такиева, дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП. Расходы бюджета с учетом поступлений и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим годом и составят 25,8 трлн тенге.

– Бюджет остается социально ориентированным. На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 триллиона тенге с ростом к текущему году на 862 миллиарда тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38 процентов, – подчерк­нул глава Минфина.

В частности, расходы на социальные выплаты на 2025 год предусмотрены в 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества их получателей. На развитие образования расходы превысят 1 трлн тенге с увеличением на 73 млрд тенге. Расходы на систему здравоохра­нения на 2025–2027 годы составят 7,6 трлн тенге, из них в 2025 году – 2,4 трлн тенге с ростом на 180 млрд тенге. Регионам будет выделено 7,5 трлн тенге с увеличением на 405 млрд тенге.

Оптимизм Кабмина депутаты не разделяли. Они поинтересовались, где Правительство будет брать деньги на реализацию программ, если, как напомнил мажилисмен Павел Казанцев, неисполнение доходной части республиканского бюджета хронически продолжается уже не первый год.

– Напомню, что Глава государства в своем Послании отметил, что проблема неисполнения доходной части не должна приобре­тать системный характер и сдерживать развитие страны. К сожалению, в документах к проекту бюджета мы не увидели глубокого анализа причин сложившейся ситуации и планов по ее преодолению. В связи с этим скажите, пожалуйста, каким образом вы планируете обеспечить хотя бы запланированный уровень доходов в 2025 году? – спросил депутат Казанцев и попросил главу Минфина не отвечать в контексте «мы будем усердно над этим работать».

Министр финансов РК Мади Такиев попытался объяснить, из каких источников возглавляемое им ведомство планирует добирать деньги.

– Первое – за счет роста экономики, в том числе за счет проекта будущего расширения «Тенгизшевройл» мы ожидаем 1,4 триллиона тенге. Почти 1,3 триллиона тенге мы ожидаем за счет улучшения налогового таможенного администрирования, в том числе за счет цифровизации. Сегодня мы завершаем все наши информационные системы, будем вводить их в опытную эксплуатацию. Было много нареканий по этому воп­росу, из 14 систем мы сегодня оставляем 5. Поэтому за счет цифровизации и искусственного интеллекта мы ожидаем дополнительного поступления, – проинформировал Мади Такиев.

Второе, стартует работа в рамках обновленного закона о транс­парентном ценообразовании. Результаты этой работы будут видны со следующего года, пообе­щал министр. Кроме того, с 1 января 2025 года в Комитет госдоходов будут переданы функ­ции валютного контроля.

– В этом направлении тоже есть резерв, по нему мы будем работать, – заключил Такиев.

Как уже было сказано, без вливаний из Нацфонда не обойдется и в будущих бюджетных годах. Депутат Ерлан Саиров напомнил, что в стране огромный дефицит бюджета. Чтобы покрыть его часть, Правительство берет 4 трлн тенге займа, при этом в коммерческих банках Казахстана аккумулированы сотни и сотни миллиардов тенге народных средств.

– Только в Народном банке аккумулированы 500 миллиардов тенге Нацфонда. В других частных банках находятся более 600 миллиардов тенге Нацфонда. Это единственный прецедент в мире, когда частные банки живут за счет государственных денег. Почему Правительство не забирает эти деньги обратно? Почему при плачевном состоя­нии бюджета страны, когда народу трудно, несколько финансовых организаций должны набивать свои карманы за счет народа? – возмутился мажилисмен.

Премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на возмущение депутата, призвал вспомнить, в каких условиях оказывалась госпомощь банкам второго уровня. Действительно, определенные объемы этой ликвидности сохраняются в распоряжении банков второго уровня, но есть утвержденные графики погашения, и все банки, которые получали в свое время эту помощь, ее своевременно погашают по тем условиям, которые были оговорены при получении соответствующей помощи.

– Я думаю, не совсем будет правильным сейчас принимать такие резкие решения, которые могут повлиять в целом на устойчивость, в том числе, системообразующих банков, финансовые затруднения которых могут привести к разбалансировке финансово-экономической системы страны. Поэтому в этом отношении, я думаю, нужен сбалансированный подход, и Правительство знает и видит эти деньги, и постепенно вся эта госпомощь будет возвращена, – уверен глава Кабмина.

С оценкой законопроектов также выступили руководители шести партийных фракций Мажилиса. В поддержку высказались фракции «Amanat», «Ауыл», «Respublica» и НПК, против – «Ақ жол», ОСДП воздержалась.

По итогам рассмотрения оба закона были приняты и направлены в Сенат.

Подводя итоги, спикер палаты Ерлан Кошанов констатировал, что пока действенных шагов со стороны Правительства по восстановлению доходов и долгосроч­ной стабилизации бюджета мы не видим.

– Это вызывает большую озабоченность у депутатов. Поэ­тому эти вопросы были сегодня заданы главе и членам Правительства. Мы надеемся, что оптимизм Правительства по увеличению доходов и роста экономики оправдается. Надо активно реа­лизовывать новую экономическую политику, а не просто играть цифрами в прогно­зе по опережающему росту обрабатывающей промышленности. То есть нужен реальный результат. Открытие и развитие новых производств должно быть основным приоритетом деятельности Правительства. Только тогда мы реально увидим ощутимый рост доходов бюджета страны, – сказал спикер.

Тем не менее он смотрит в бюджетное будущее с оптимизмом. Ерлан Кошанов уверен, что проект республиканского бюджета, несмотря на сложную экономическую ситуацию, позволит выполнить все социальные обязательства государства.

– Мы приняли бюджет страны на трехлетний период. В нем особое внимание уделяется реализации инициатив Главы государства, обозначенных в Предвыборной программе и ежегодных Посланиях. Около 40 процентов от общего объема расходов бюджета направлено на социальную сферу. Так, в следующем году увеличатся социальные выплаты и количество их получателей, – сказал председатель Мажилиса.

Также депутаты приняли во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам биржевой торговли. Разработчик поправок Екатерина Смышляева сообщила, что при подготовке ко второму чтению от депутатов поступили предложения по определению порядка приостановления и лишения лицензий товарных бирж, внедрению требований к программному обеспечению клиринговых центров, уточнению порядка организации торгов социально значимыми биржевыми товарами, а также определению постоянных величин уставного капитала товарных бирж.

В первом чтении мажилисмены рассмотрели также проект закона «О территориальной обороне Республики Казахстан» и сопутствующие ему поправки. Их депутатам представил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Султан Камалетдинов. По его информации, законопроектом устанавливаются правовые основы государственной политики в сфере территориальной обороны.

– Разработанные нормы позволят придать системе территориальной обороны отраслевой характер, подкрепив соответствующими объемами финансирования, определить функции и полномочия центральных и местных исполнительных органов в ее организации, закрепить права и обязанности юридических и физических лиц в данной сфере, определить состав сил и средств, участвующих при выполнении задач территориальной обороны, а также возложить на Министерство обороны функции госконтроля деятельности госорганов и организаций независимо от форм собственности, – пояснил замглавы Минобороны.

Вместе с тем, как отметил в своем содокладе руководитель рабочей группы Максим Рожин, вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия – «доброволец» и «формирование самообороны». Предусматривается возможность граждан вступать добровольцами в формирования самообороны в военное время.