Бывший начальник местной полицейской службы задержан в Шымкенте

Бывшего начальника местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкента задержали по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба Шымкента проводит досудебное расследование в отношении бывшего начальника местной полицейской службы Департамента полиции города по факту мошенничества с использованием служебного положения (по пункту 2 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса).

25 апреля текущего года М. Бухарбаев задержан и водворен в изолятор временного содержания в порядке статей 128, 131 Уголовно-процессуального кодекса.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.