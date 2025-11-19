Об этом рассказал депутат Мажилиса Парламента, глава партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров.

– Айдарбек Асанович, почему именно сейчас вопрос внедрения искусст­венного интеллекта в сельское хозяйство стал принципиальным?

– Казахстан всегда был аграрной страной. Земля – не просто ресурс, это часть нашей идентичности и основы экономики. Сегодня, когда технологии меняют весь мир, у нас появился шанс сделать решающий шаг в будущее – к тому, чтобы за каждым гектаром земли и каждой тонной урожая стоял не только труд человека, но и искусственный интеллект.

ИИ способен привнести в наш аграрный сектор то, чего ему всегда не хватало, – эффективность, прозрачность и предсказуемость процессов. Это вопрос продовольственной безопасности страны, устойчивости регионов и доверия фермеров к государству.

Однако сегодня ключевая проблема сельского хозяйства – не техника, а люди. В стране остро не хватает агрономов, ветеринаров, технологов и аналитиков, способных работать с современными цифровыми инструментами. Нехватка кадров снижает производительность агросектора на 15–20 процентов, что эквивалентно потерям в 100–150 миллиардов тенге ежегодно. Государственная программа цифровизации сельского хозяйства заявляет подготовку 10 тысяч специалистов, но реальная потребность на порядок выше.

Масштабная программа AI-Sana, которую инициировал Президент, должна получить отдельное аграрное направление – с практическим обучением фермеров, студентов, специалистов работе с ИИ, дронами, сенсорами, системами мониторинга и аналитики.

В США обучение агрономов использованию ИИ повысило урожайность на 20–30 процентов, в Нидерландах применение технологий увеличило эффективность ферм на 25 процентов. Если мы хотим подобных результатов, то нужно не просто закупать технологии, а готовить людей, которые смогут их использовать.

Сегодня существует разрыв между нау­кой, образованием и реальным производством. Многие вузы все еще работают по программам десятилетней давности, в которых нет ни машинного обучения, ни анализа больших данных. Этот разрыв необходимо закрывать. Решением может стать создание агро-

IT-акселераторов при университетах, где студенты решают реальные задачи, а стартапы получают гранты на разработку

ИИ-решений для фермеров. Параллельно необходимо внедрять курсы машинного обучения и цифровой аналитики.

– Можно ли сегодня заинтересовать молодежь сельским хозяйством, если оно ассоциируется с тяжелым ручным трудом, а не с высокими технологиями?

– Можно, но только если само сельское хозяйство перестанет быть «лопатным». Сегодняшняя молодежь не хочет просто «работать на земле», она хочет управлять процессами, внедрять технологии, видеть результат в цифрах и на экране, а не в грязи на сапогах.

Чтобы заинтересовать молодых казах­станцев агросферой, нужно поменять сам образ данной отрасли. Если ферма – это датчики влажности, автоматизированные системы, использование биоинженерии и маркетплейсов, когда фермер сам продает продукцию без посредников, – тут уже другая история.

Государству и бизнесу стоит перепозиционировать сельское хозяйство как IT-направление с реальным влиянием на продовольственную безопасность и экспорт. Нужны агротех-хабы, акселераторы, стартап-гранты, стипендии для молодых специалистов...

Молодежь не уйдет в деревню ради навоза. Главное – показать, что агросфера XXI века – это не мотыга, а MacBook в поле.

– Какую главнейшую проблему в АПК должен решить ИИ?

– Недостоверная статистика остается одной из самых серьезных проблем отрасли. Завышенные показатели по урожайности и расходам на удобрения искажают планирование и приводят к потерям до 100 миллиардов тенге ежегодно! Фермеры, использующие платформу Egistic, уже сокращают ошибки в отчетности на 30 процентов.

Необходимо создать национальную систему «АгроПульс», объединяющую спутниковые снимки, IoT-датчики и данные госорганов. Такая система позволит в реальном времени видеть состояние полей, урожайность, движение субсидий и эффективность мер поддержки.

Нужно отдельно подчеркнуть, что де­градация земель и монокультура уже снизили урожайность на 20–30 процентов в северных областях, а 40 процентов орошаемых земель в Кызылординской области пострадали от засоления. Решением может стать внедрение системы цифровых сельхозкарт нового поколения – «Почва 4.0». Она объединит спутниковый мониторинг, агрохимические анализы и алгоритмы ИИ для оценки состояния почв и формирования технологических карт. Система позволит контролировать соблюдение агротехнологий и поощрять ответственных фермеров.

– Вы в своих выступлениях не раз говорили о том, что в АПК Казахстана абсолютно отсутствует эффективное планирование. Как нам перейти от хаоса к балансу?

– Аграрный рынок Казахстана действительно страдает от несбалансированного планирования. Когда один год фермеры массово сеют лук, а на следующий – капусту, цены обваливаются, а логистика перегружается. Причина – отсутствие единой аналитической системы.

ИИ может объединить данные о посевных площадях, складах, климате и логистике, чтобы формировать прогнозы спроса и цен. Это позволит фермерам планировать производство, избегать перепроизводства и поддерживать стабильные цены.

– Какие шаги можно предпринять уже в ближайшие два года, чтобы ИИ перестал быть «проектом для отчетов» и стал частью системы управления агросектором?

– Казахстан уже имеет успешные примеры применения ИИ в госуправлении. В Глобальном индексе электронного правительства ООН мы занимаем 24-е место среди 193 стран. Судебная система обрабатывает треть дел с использованием ИИ, а Национальный банк применяет систему NBK Price Tracker для мониторинга цен.

Эти наработки можно интегрировать в агросектор для анализа данных о посевах, прогнозирования урожайности и логистики. Опыт GovTech должен стать основой AgroTech – экосистемы, объединяющей государство, науку и бизнес.

Чтобы ИИ стал частью повседневной практики в сельском хозяйстве, необходимы три ключевых шага: прозрачность данных, подготовка кадров и запуск национальных «пилотов» уже к 2026 году. Искусственный интеллект не заменяет человека, а улучшает производительность его труда, делает решения точнее, а управление – справедливее. Если в XX веке Казахстан кормил хлебом полмира, то в XXI он может кормить мир знаниями, технологиями и цифровыми наработками.