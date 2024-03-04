Cемилетняя девочка лишилась части пальца в торговом центре Актау

В Актау семилетняя девочка получила травму на эскалаторе в торговом центре. Сегодня ребенок получает лечение в Мангистауской областной детской многопрофильной больнице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, инцидент произошел на эскалаторе в одном из городских торговых центров.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

- В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой – ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы, - рассказали в облздраве.

В октябре прошлого года также рука 3-летнего ребёнка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды.