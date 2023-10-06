Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Врачи планируют провести операцию
Рука 3-летнего ребёнка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщили в ДЧС области на запрос редакции, 6 октября в торговом центре Global City в Караганде мальчик при спуске на эскалаторе оступился и упал, а его правая кисть попала между стенкой и движущейся частью.
На помощь малышу после вызова в 11:48 выехали спасатели. При помощи шанцевого инструмента они извлекли руку 3-летнего мальчика из конструкций эскалатора.
О состоянии ребенка рассказали в управлении здравоохранения.
"Ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Состояние тяжелое. Планируется операция. Получает медицинскую помощь в полном объеме", – проинформировали в управздраве.