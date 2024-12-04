Часть администрации президента Южной Кореи подала в отставку

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Старшие помощники южнокорейского президента Юн Сок Ёля заявили об отставке из-за объявления военного положения

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Как передает агентство Yonhap, в числе подавших в отставку — глава администрации президента Чон Джин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик, начальник штаба по политике Сун Тхэ Юн и семь других старших помощников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«Администрация президента объявляет об отставке всех руководителей и старших секретарей», — говорится в другом материале агентства.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, объяснив решение в том числе попытками парламента провести импичмент 22 правительственным чиновникам с момента инаугурации нового правительства в июне. Военное положение в Южной Корее в предыдущий раз вводили 44 года назад.

Лидер правящей партии Хан Дон Хун назвал действия военных, исполнявших приказ президента о военном положении, незаконными.

Спустя примерно шесть часов президент согласился снять военное положение. После Демократическая партия Южной Кореи призвала Юн Сок Ёля уйти в отставку, пригрозив в обратном случае инициировать процедуру импичмента. Оппозиционная партия имеет большинство в парламенте.

 

#Правительство #Южная Корея #отставка

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