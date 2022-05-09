Частичка Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве передана волонтерам Казахстана.

Огонь памяти

Торжественная церемония состоялась в Россотрудничестве в Нур-Султане.

Капсулы с огнем также были доставлены в 13 стран как дань памяти подвигу солдат и уважения ветеранам. Акция прошла в рамках международного проекта «Огонь памяти», цель которого – увековечить память о защитниках Отечества.

Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата ‒ это символ признания подвига людей, которые погибли, защищая Родину, мир на Земле и выполняя свой долг. Поэтому для каждого ветерана огромная честь накануне великого праздника получить частичку Вечного огня. В Казахстане лампадки переданы волонтерам РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» и ОО «Atamnyn Amanaty», занимающимся поиском пропавших во время войны солдат.