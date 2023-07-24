Чем богаты, тем и рады

Насколько богат костанайский край продуктами питания, произ­веденными местными предприятиями, а также творческими натурами, занимающимися рукоделием, можно было судить по насыщенности прилавков палаточных павильонов, представленных на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана». А их в этом году оказалось настолько много, что нужно было потратить несколько часов, чтобы обойти все палатки, изучая и дегустируя товар, сделанный в Костанае.

Посмотреть, пощупать да попробовать действительно было что. Вот вам дары животноводчес­кой продукции, причем в таком обширном ассортименте, что любой супермаркет обзавидуется: и мясные, и колбасные изделия, и молочные изыски, да такие, коих даже не всякий казахстанский гурман пробовал – к примеру, копченый курт, привезенный из Лисаковска, который стал хитом дегустаций и продаж. А вот и сладости – торты, пирожные, жент... Но, пожалуй, самый не только вкус­ный, но еще и полез­ный продукт – на прилавке Анатолия Баганова. Он привез из Мендыкаринского района мед.

– Занимаюсь медом уже 18 лет. Изготавливаем всякий мед, просто сейчас подсолнух еще не цветет, гречиха только начала цвести... Так что привезли то, что нынче по сезону. Вообще-то в подобных выставках участвую с 2018 года. Это очень хорошая площадка не только для продаж, но и для знакомства с другими пчеловодами региона. Понимае­те, у нас такой бизнес, что нам нужно постоянно двигаться, если хотим развиваться и зарабатывать. А для этого нужно знать обстановку в области. Допустим, мы созваниваемся с Федоровкой, а тамошние пчеловоды говорят, что у них гречка дает по шесть кило, а у нас всего по килограмму. Тогда мы собираемся и едем в Федоровку. То есть такие знакомства крайне важны для обмена опытом и информацией, – разъяснил ситуацию пчеловод Анатолий Баганов.

Кстати, основная масса товара, представленного на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», привезена сельскими жителями Костанайской области. Татьяна Пряхина – одна из них. У нее два вида продукции, причем совершенно противоположных друг другу – цветы и зелень из теплицы, а также картины, собственноручно написанные в порыве творчества.

– Я человек разносторонний, соответственно, и увлечения мне под стать. Люблю цветы. Мне нравится наблюдать за тем, как они растут. Выращиваю разные сорта – и многолетники, и однолетники... А еще лучок, огурчики... Дары моей теплицы привезла на выставку, чтобы костанайцы попробовали экологически чистый продукт, – говорит жительница п. Сергеевка Костанайского района Татьяна Пряхина. – Жи­вописью занимаюсь очень давно, правда, был у меня довольно продолжительный перерыв, но сейчас я вновь вернулась к этому искусству. Использую необычную технику. Краски изготавливаю сама из строительных материалов: эмульсия, колеры, акриловые лаки... Сама же делаю и рамки. В итоге получаются очень красивые картины, на мой взгляд. В общем, живу творчеством и радуюсь. И вот хочу поделиться своей радостью со всеми костанайцами!

Между прочим, рукодельницы занимали весомую часть торговых павильонов на конкурсе-выс­тавке. Чего только ни предлагали местные мастерицы: и игрушки, и куклы-обереги, пошитые и вязаные в различных техниках, различной тематики и размеров, а также этнические наряды, сумки, национальные украшения и даже плетенные из обычной бумаги корзины и домики необычных величин и дизайна.

Самая юная рукодельница и участница выставки –13-летняя София Митилева. Ее конек – изделия из бисера.

– Я плету и кольца, и браслеты, и бусы, и даже игрушки... У меня есть собственные схемы, а есть из Интернета. Участвую в выставке второй раз. Для меня это возможность показать свои работы и найти новых покупателей, – рассказала восьмиклассница София.

Показать себя да на других посмотреть приехала и Оксана Шушпанова и привезла с собой из Лисаковска декоративные букеты цветов, которые собирает на протяжении четырех лет, постоянно оттачивая свое мастерство.

– На ярмарку такого масштаба выбралась впервые. Для меня это в первую очередь возможность изучения спроса. Сейчас стерео­типы относительно искусственных цветов постепенно отходят в прошлое. По крайней мере, молодежь уже понимает, что это важная деталь в интерье­ре. Так что здесь попытаюсь найти новых клиентов. «Лучший товар Казахстана» помогает мелким предпринимателям продвигать свое хобби, крупные-то у всех на слуху, а о нас мало кто знает, – говорит Оксана Шушпанова.

Региональная выставка-ярмарка «Лучший товар Казах­стана» в этом году отличилась масштабами. Благодаря поддержке акимата Костанайской области в мероприятии приняли участие более 200 предпринимателей и представителей проекта «Одно село – один продукт». Также на выставку приехали специальные гости из Башкирии, Уфы, Челябинска и Магнитогорска, что существенно расширило географию выставки.

– Поддержка МСБ – это главный приоритет в работе палаты предпринимателей. Регио­нальный конкурс-выс­тавка – это отличная возможность узнать структуру малого бизнеса области. Для нас главное – вовлечь в предпринимательскую среду как можно больше людей. Тем более что сегодня для этого действуют серьезные меры государственной поддерж­ки, – отметил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.

Конкурс проводился в трех номинациях. «Лучшими товарами производственного назначения» признана продукция ПРК «Большевичка», ТОО «Костанайский агро­механический завод», ТОО «Аграл Фарм». В номинации «Товары для населения» победу одержали ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Мебель Парк», ТОО «Азурит» ПТФ. В номинации «Продукты питания» победителями стали ИП «Каz бренд», ТОО «Деп», ТОО Sudjuk. Именно эти предприятия представят Костанайскую область уже на республиканском конкурсе, который состоится осенью этого года, и поборются за самое главное звание – «Лучший товар Казахстана».