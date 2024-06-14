Чем чреваты внебюджетные изъятия?

«Капитализация компании «Шеврон» в пять раз больше, чем накопления Нацфонда Казах­стана. Правительство при этом активно изымает деньги из национальной «копилки», – такое заявление сделал спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе обсуж­дения отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета 2023 года. Высказался спикер после того, как его коллега сенатор Сергей Карплюк отметил, что проводимая бюджетная политика не способствует наращению средств: помимо трансфертов, имеют место внебюджетные изъятия из фонда. Он привел в пример покупку акций «КазМунайГаза» на 1 трлн тенге и предоставление облигационного займа «Самрук-Казына» на 336,5 млрд тенге. В этих условиях накопления Национального фонда составляют только 60 млрд долларов.

– Для такой страны, которая 30 лет экспортирует нефть, сырье, это относительно очень небольшая сумма. Например, капитализация компании «Шеврон», которая работает на Тенгизском месторождении, составляет 300 миллиардов долларов. То есть одна, притом не самая крупная американская компания, средненькая, имеет капитализацию в пять раз больше, чем весь наш суверенный фонд, накопленный за 25 лет существования. О чем это говорит? Там могли быть, наверное, и 100 миллиардов, 150 миллиардов, если бы мы так активно каждый год не изымали разными способами. Через трансферты, через облигации, – заявил Маулен Ашимбаев.

Как отметил Маулен Ашимбаев, с запуском программы «Нацфонд – детям» внимание к расходованию средств Нацфонда резко возросло. Однако размеры поступлений в виде вознаграждений от вложенных средств в облигационные займы отечественных компаний остаются на низком уровне. В связи с чем, как было обозначено, растет потребность в альтернативных инструментах.

– Насколько правильно, что мы так активно используем Нацфонд через разные инструменты: гарантированный трасферт, целевой трансферт, выкуп облигаций квазигоссектора? Это внебюджетное финансирование. Подчеркну: Парламент к этому не имеет отношения. И сейчас появился еще такой инст­румент, как продажа акций наших флагманских компаний Национальному фонду. Притом не какого-то маленького пакета, а, как в случае с КМГ, очень крупного – 20-процентного. Также сложились несколько инструментов, и они активно эксплуатируются Правительст­вом в последние годы. Облигации – тоже неплохой инструмент, но мы же видим убытки по ним. По другим – небольшой процент купона. Наверное, это легитимный инструмент, но в результате использования такого финансирования квазигоссектора Нацфонд недополучает средства, которые он мог бы получить через альтернативные инструменты, – подчеркнул спикер Сената.

По мнению председателя палаты, остаются сомнения в том, насколько ликвидными будут эти акции в случае их продажи. Соответственно, необходимо обеспечить максимальную диверсифицированность, прибыльность и ликвидность порт­феля фонда, как это делается в суверенных фондах.

– ...Плюс этот пакет 20-процентный КМГ. Да, легитимный инструмент, законный. Но тогда возникает вопрос: насколько диверсифицируемый портфель Нацфонда? Сама же суть использования средств из него – чтобы диверсифицировать, в разные активы вкладывать, а не вкладывать в один актив несколько миллиардов сразу, – отметил Маулен Ашимбаев.

Много вопросов у сенаторов возникло в связи с деятельностью субъектов квазисектора. В частности, сенатор Ляззат Рысбекова озабочена тем, как бюджет финансирует различные институты развития, в частности, набивший оскомину НУХ «Байтерек». Холдинг осуществляет деятельность по трем направлениям: поддерж­ка предпринимательства, развитие АПК, обеспечение жиль­ем. В его состав входят восемь дочерних организаций: Банк развития Казахстана, Фонд развития промышленности, фонд «Даму», Аграрная кредитная корпорация, Экспортно-кредитное агентство, Отбасы банк и другие. Бюджетные средства изначально выделяются холдингу «Байтерек», затем направляются «дочкам» для последующего финансирования проектов.

– У нас возникает вполне резонный вопрос: для чего нужна такая длинная цепочка финансирования, когда можно напрямую через уполномоченные госорганы направлять средства? Конечный результат – полное освоение средств в связи со своевременным их перечислением. Каковы итоги реализации профинансированных проектов, какого результата достигли, каков социально-экономический эффект? Эти вопросы не стоят в повестке дня отечественных финансовых институтов, – констатировала сенатор.

Она привела данные, согласно которым холдингу «Байтерек» в рамках поддержки АПК выделено 186,8 млрд тенге на кредитование проектов и пополнение оборотных средств для 3,8 тыс. сельхозтоваропроизводителей; 178,8 млрд тенге – на лизинг сельхозтехники; 47,9 млрд тенге – на микрокредитование. Однако как повлияли эти вливания на сектор АПК (на повышение производительности, урожайности) – никто не анализирует.

– Должен быть глубокий анализ освоения выделяемых средств. Высшей аудиторской палате следует провести полноценный аудит деятельности всего квазигоссектора и дать реальную оценку. Правительству следует принять решение по оптимизации действующих многочисленных финансовых институтов, о чем мы не раз говорили, – отметила депутат.

Коллегу поддержал Маулен Ашимбаев. Он отметил, что при таком расточительстве в сторону различных надстроек квазисектора наличествуют недофинансирование регионов и проблемы с трансфертами, которые носят системный характер и имеют колоссальные последствия для экономического развития страны и макроэкономики в целом.

– У нас сегодня огромные расходы, а по доходам – проблемы. Одновременно видим, что расходы бюджета с каждым годом растут. В прошлом году на 21% по сравнению с 2022 годом, – сказал Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера Сената, для стабилизации сложившейся ситуации нужно приблизить расходы к доходам и оптимизировать некоторые позиции в рамках бюджета следующего года. Вместе с тем не идти на радикальные меры, а учитывать последствия каждой меры, включая авансовый сбор налогов с предпринимателей.

– Нужно честно друг другу сказать, что мы КПН столько не соберем, нет налоговой базы, не развивается бизнес, НДС не соберем по тем или иным причинам, и, соответственно, нужно сократить расходы. И тогда мы придем к более или менее сбалансированному бюджету. Забирать налоговые платежи у предпринимателей заранее, истощать их – чревато тем, что и бизнес будет сталкиваться с проб­лемами. Поэтому сокращение расходов, реалистично посмотреть на наши расходы, не увлекаться авансом забирать налоги – тогда мы придем к более или менее оптимальному бюджету, – отметил председатель палаты.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, увеличение расходов создает дополнительную фискальную нагрузку и влияет на уровень инфляции, что впоследствии несет целый ряд проблем в социальной сфере.

– Чем больше расходов, тем больше инфляции, повышения цен. Соответственно, отсюда и социальные проблемы возникают. Процентная ставка высокая, из-за чего мы бизнес не можем кредитовать по нормальной ставке. Значит экономика не развивается. То есть разбалансировка бюджета имеет макроэкономические последствия, – сказал Маулен Ашимбаев.

Сенатор Бекболат Орынбеков перечислил традиционные проб­лемы в исполнении бюджета, которые, впрочем, повторяются из года в год. Так, несмотря на уточнения и семь корректировок, продолжают иметь место неэффективное планирование, использование и управление государственными ресурсами, а также неоднократные факты достижения конечных и прямых результатов при неполном освоении бюджетных средств и наоборот.

– Все это свидетельствует, что будущие нарушения закладываются при планировании расходов. Целевые текущие транс­ферты в сумме 11,8 миллиарда тенге, выделенные регионам на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения, исполнены на 89,8%, а сэкономленные средства были направлены на приобретение дополнительных 900 единиц мед­оборудования, превысив в два раза запланированную регионами потребность. Но абсурдность заключается в том, что средства Нацфонда были направлены на текущие расходы! Более того, была закуплена не техника для оказания первичной медико-санитарной помощи, а медицинские кровати! – возмутился сенатор.

Внимание парламентариев было также обращено на основные реформы в отраслях экономики. Обязательным условием для достижения намеченных целей, по мнению Маулена Ашимбаева, является эффективная координация финансовой, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики и системная работа всех заинтересованных сторон в этом направлении.

– Сегодня мы рассмотрели отчет Правительства и заключение ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Это очень важный для развития экономики страны вопрос. Сенаторы подняли ряд актуальных проблем, касающихся фискальной дисциплины, государственного долга, поддержки реального сектора экономики, инфраструктуры и других важных направлений. В связи с этим важно, чтобы члены Правительства учли в своей работе озвученные депутатами предложения, – подытожил Маулен Ашимбаев.