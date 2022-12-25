Чем дышат жители Актау

В Актау зафиксирован высокий уровень загрязнения, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz .

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Результаты экологического мониторинга в Актау показали высокий уровень загрязнения города взвешенными частицами, то есть пылью. Это связано с сильными ветрами и является природным фактором.

Причина роста выбросов - разработка новых месторождений углеводородного сырья и увеличение добычи нефти и газа на действующих месторождениях.

По данным Минэкологии основными экологическими проблемами региона являются размещение радиоактивных отходов на хвостохранилище "Кошкар-Ата", исторически накопленные нефтяные отходы, размещение бесхозяйных химических отходов, пыление от деятельности карьеров, несовершенная система управления отходами и др.

Вызывает тревогу проблема несанкционированных свалок.