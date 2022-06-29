Чем кормят казахстанских детей в региональных школах

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Что предлагают на обед детям в школьных столовых региона? Довольны ли ребята? Устраивают ли качество и стоимость горячего питания их родителей?..

Недавно в поле зрения минист­ра просвещения попала одна из столичных школьных столовых. Асхата Аймагамбетова возмутила цена на минеральную воду, реализуемую учащимся. Глава республиканского ведомства считает, что 350 тенге за 0,5 лит­ра воды – это очень дорого. Он поручил ответственным лицам на местах разобраться с ситуацией, а также пересмотреть меню школьников.

Между тем в средних учебных заведениях региона на 300 тенге можно даже пообедать. К примеру, в одной из таразских гимназий на эту сумму учащиеся младшего звена могут получить одно горячее блюдо (молочную кашу, плов, лагман, котлеты с гарниром, пельмени), кусок хлеба, а также по усмотрению столовой стакан чая, компота, сока или киселя. А заплатив на 200 тенге больше, школьник среднего звена к выше перечисленному обычно получает овощной салат из моркови, капусты или огурцов и помидоров.

– В этом году по заданию министерства мы внедрили единое меню для всех школ области, – сказала главный специалист областного управления образования Гаухар Байтелиева. – До 2019 года сумма обеда льготников составляла 310 тенге. Сегодня она выросла до 450 тенге. Для организации горячего питания детей из нуждающихся семей в прошлом учебном периоде было выделено 3 миллиарда тенге. Следует отметить, что число льготников увеличивается. Если преж­де их было более 42 тысяч, то в минувшем учебном году за счет государственных средств обедали уже почти 47 600 учащихся.

В отличие от тех, кто обедает за свой счет, детям из малообес­печенных и многодетных семей, питающимся на средства из государственного бюджета, дополнительно полагаются салат из овощей и сладости – шоколадный батончик, вафли или печенье, йогурт. Иногда вместо последнего выдают творожный сырок, яблоко или банан. Примечательно, что цена такого обеда составляет 450 тенге.

Выходит, что за меньшую сумму льготники получают больше, чем те, кто питается за счет семейного бюджета. У детей, которые, как правило, сильно обращают внимание на разного рода вкусности, возникают соответствующие вопросы. В таком же недоумении находятся некоторые родители. Ведь все видят, что одни получают больше, другие – меньше. К тому же платежеспособным приходится платить выше установленной суммы для льготников.

По предположению главного специалиста областного управления образования, такую ситуацию создали предприниматели, чтобы получить большую прибыль.

– С 2012 года столовые в школах через объявляемый ежегодно конкурс по договоренности отдаются в аренду частным лицам, – сообщила Гаухар Байтелиева. – Чтобы узнать о степени удовлетворенности услугами, среди учащихся периодически проводится анкетирование. Не остаются в стороне и родительские комитеты, которые мониторят работу столовых. Если поставщик оказывается добросовестным и не имеет нареканий, то отдел образования может продлить с ним контракт на 3 года. Кроме того, в каждой школе работают бракеражные комиссии, которые вывешивают всю информацию по питанию на сайте учебного заведения.

Совсем другая сумма рассчитана для столовых в специализированных лицеях и интернатах, где предусмотрено пятиразовое питание, поскольку дети проводят там целый день.

Между тем 26 школьных столовых области переданы предпринимателям в рамках государст­венно-частного партнерства. Для обслуживания школьного контингента таким компаниям дается более длительный срок – 10 лет. В отличие от большинства предпринимателей, которые арендуют помещение, они не только оказывают услугу по обеспечению горячим питанием, но и сами проводят ремонт, обновляют мебель, оборудование и посуду.

В настоящее время по области в этой сфере заняты 48 предпринимателей. Среди них есть те, кто выигрывает право обслуживать сразу несколько школ.

450 тенге, выделяемых из гос­казны на питание льготников, порой из-за скачков цен не хватает для обеспечения ежедневного рациона согласно меню, установленному областным управлением образования. По этой причине иногда предприниматели заменяют одни продукты на другие – подешевле. К тому же скоропортящиеся товары обычно замещаются теми, что хранятся долго. К примеру, в дальних районах, куда поставки продовольствия осуществляются реже, чем хотелось бы, бананы стараются не брать. Вместо них бизнесмены предпочитают йогурты.

Надо сказать, что возможность получить горячее питание есть не во всех школах региона. Столовые построены в 407 (91%) из 444 средних общеобразовательных учебных заведений области. В оставшихся организованы буфеты. Но даже там, где есть столовые, многие перебиваются штучными хлебобулочными изделиями либо вовсе домашними бутербродами. Ведь, судя по результатам опроса, для многих жамбылских семей выделение даже 500 тенге в день на школьный обед довольно чувствительно бьет по карману.

Выходит, что ежемесячно за одного ребенка в младшем звене нужно платить 6 600 тенге, а в среднем – 11 000 тенге. Казалось бы, в целом это не так дорого, но надо учесть, что у кого-то по двое и больше детей. Да и зарплаты у многих жителей оставляют желать лучшего, так что их выбор очевиден. За сравнительно небольшие деньги можно купить что-нибудь для легкого перекуса. К примеру, это могут быть булочка без начинки за 70 тенге, сосиска в тесте, ватрушка или булочка с джемом, которые стоят около 90 тенге, коржик за 100 тенге или самса по цене 130 тенге. Впрочем, доступнее – не значит полезнее. Однако по финансовым причинам многие все-таки вынуждены отказаться от горячего питания.

С прошлого года в рамках совместного пилотного проекта с областным управлением цифровизации пробно в десяти школах внедрили систему безналичного расчета. Оплата производится при помощи пластиковой карточки сис­темы BalaPay, благодаря которой родители могут отслеживать, что купил ребенок.

– Ее преимущество в том, что у учащегося, в отличие от тех, кто питается за наличные деньги, появляется выбор обеденного меню по своему вкусу, – информирует Гаухар Байтелиева. – Но минус в том, что, как показала практика, этот процесс отнимает много времени и требует дополнительного персонала, чего кухонный коллектив не может себе позволить. Один повар и два помощника просто не в состоя­нии физически обслуживать детей по этой системе, которая к тому же иногда «зависала» или давала сбои.

По поручению профильного министерства третий год в регионе работают межведомственные экспертные комиссии областного, районного и городского значения, которые проводят свой собственный плановый мониторинг мест производства и приема пищи учащихся.

В минувшем учебном году ими обследованы 224 школьные столовые. По результатам проверок выяснилось, что в основном по школам своевременно не загружается на сайт информация о горячем питании. В учебных заведениях не соблюдается питье­вой режим. Учащимся должны быть доступны диспенсеры с очищенной водой либо емкос­ти с кипяченой. К сожалению, об этом требовании персонал школьных столовых чаще всего забывает либо просто не считает его важным. А может быть, у них нет возможности?..

Были и случаи, когда поставщики услуг, чтобы компенсировать дополнительные затраты, намеренно уменьшали порции. Им делали соответствующие замечания, после которых обычно ситуация исправлялась.

Среди всех учебных заведений в качестве образца Гаухар Байтелиева выделила таразскую гимназию № 40, которая вовремя выполняет все свои обязательства. Причем не обходится простыми отчетами, а снимает видеоролики и делает фотографии.

– Радует, что и родители учащихся этого учебного заведения активны. Один ролик за два дня просмотрели более 400 родителей. Помимо этого, они постоянно интересуются, чем питаются их дети, каково качество блюд, – отметила специалист.

По ее словам, для усиления контроля с прошлого года в пищевых блоках, где готовят еду, стали устанавливать камеры видеонаблюдения. На данный момент такие камеры работают в 66 школах Тараза, а также Меркенского, Байзакского, Сарысуского, Кордайского и Рыс­куловского районов.

Аналогичное оборудование уже стоит в залах приема пищи практически во всех школах области. На эти цели выделяются средства из местного бюджета либо самими поставщиками. Все эти и другие вопросы зафиксированы в соответствующей «дорожной карте», рассчитанной на 2021–2023 годы.

– Что касается качества еды, то почему-то с 2021 года по решению на законодательном уровне сан­эпидемстанция перестала проверять школьные столовые. Прежде каждым отделом все согласовывалось. Теперь же этого нет, – сетует Гаухар Байтелиева. – В настоящее время за этим воп­росом следят только школьные бракеражные комиссии, в состав которых входят администрация школы, представители педколлектива и родители учащихся. Кроме того, ежедневно после дегустации свое одобрение дает школьная медсестра. Все это протоколируется в специальных журналах. Теперь органы СЭС оповещаются только в случае жалоб. Но, к счастью, в минувшем учебном году у нас таких случаев не зарегистрировано.

Диктовать бизнесменам, что именно покупать и по каким ценам, областное управление образования не может, и в этом плане компании действуют по своему усмотрению, но придерживаясь разработанного единого меню. То же самое касается буфетной продукции. Цены устанавливаются предпринимателями самостоятельно с учетом санитарных правил и норм. Горячие блюда реализуют по ценам, согласованным через классных руководителей с родителями.

В специализированной школе для одаренных детей с обучением на трех языках 25 учащихся из общего числа (450) относятся к категории нуждающихся. Среди них – сироты, дети из малоимущих и многодетных семей.

– Нас уже много лет обслуживает ИП Соколовская, которая в свою очередь работает с субпод­рядчиками. Пока жалоб со стороны учащихся на работу столовой не было, – сказала директор школы Зауре Дузенова. – В целом и дети, и родители довольны. Качество блюд и продукции всех устраивает, бракеражная комиссия проверяет их ежедневно, отравлений не было. Цены на еду доступные. Правда, надо сказать, что льготники оказались даже в более выгодном положении, ведь даже, казалось бы, обеспеченные семьи на питание своих детей не могут позволить себе выделить более 350 тенге. В основном их обед обходится примерно в 300 тенге. Именно столько в среднем стоит горячее блюдо. Также нам бы хотелось, чтобы поставщик модернизировал вытяжку. Она старая, требует много энергии. Предприниматель экономит деньги и порой не включает ее. Нам это не очень нравится…

Тем временем областное управление образования на перспективу разработало новое меню для льготников. Основная разница: в него входят два горячих блюда. Сумма на одного человека – более тысячи тенге. Но пока меню остается неутвержденным. Все зависит от финансирования. Если его все же утвердят, то, думается, разница между льготниками и теми, кто питается за свой счет, только возрастет. А в итоге и у родителей, и у детей снова будут вопросы.