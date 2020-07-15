Чем нынешний карантин отличается от весеннего, объяснил министр юстиции РК

Общество
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Екатерина Елисеева
Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев в ходе брифинга в СЦК рассказал, чем отличается текущий режим карантина от того, что был весной, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Как вам известно, принято решение о принятии мер карантинного характера для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На граждан, бизнес и государственные органы возложены дополнительные ограничения и обязанности. За нарушения этих правил есть специальная ответственность – административная и  уголовная", – сказал Марат Бекетаев. 

Он отметил, что сейчас много вопросов поступает в Министерство юстиции. Как правило, люди интересуются, чем отличается текущий режим от того, который был весной.

"Отличается правовой режим, потому что весной гражданам рекомендовали оставаться дома, выходить только при необходимости. Сейчас для того, чтобы не страдала экономика, эти меры видоизменились, они менее жесткие, предполагают экономическую активность граждан и бизнеса. Эти правила в основном касаются поведения граждан в общественных местах, в закрытых помещениях, на транспорте", – дополнил он. 

По его словам,  были определенные споры о том, какая именно административная ответственность должна применяться к нарушителям.

"Если весной применялась 476 статья Кодекса об административных правонарушениях, то сейчас в основном применяется 425 статья. Был определенный спор среди юристов, связанный с правовой основой такой ответственности. Ответ простой – в диспозиции этой нормы этой статьи ссылаются на нарушение законодательства. На момент введения карантинных мер такой ответственности в законодательстве предусмотрено не было, что и вызвало споры", – объяснил Бекетаев. 

Министр отметил, что эта ответственность четко была прописана в санитарных правилах, которые утверждены министром здравоохранения 5 июля.

"Они зарегистрированы в Минюсте, опубликованы на всех необходимых сайтах. Это те правила, которые распространяются везде – правила социального дистанцирования, ношение масок, установка санитайзеров. Это не что-то специфическое. Эти правила четко прописаны в законодательстве, чтобы все меры госорганов строго были в правовом поле", – продолжил Марат Бекетаев.

Он также подчеркнул, что есть еще 462 статья в Кодексе об административных правонарушениях. Иногда ссылаются и на нее.

"Действительно, эта статья предусматривает ответственность в схожих ситуациях. Но она предполагает обязательное предписание органов санитарной службы. В ходе проверки, если санврач увидел нарушение и дал предписание, но в определенное время это предписание не выполнено, то наступает административная ответственность", – заключил глава ведомства. 

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