Чемпион мира согласился на бой с Жанибеком Алимханулы

«Временный» чемпион мира WBC в среднем весе Карлос Адамес из Доминиканы дал согласие на бой с обладателем титула WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Адамес откликнулся на пост «казахского стиля», который тот опубликовал после победы над британцем Дензелом Бентли в воскресенье.

«Все остальные чемпионы видели или слышали, что я прошел 12 раундов. Надеюсь, теперь они уже не станут меня избегать. Раньше они все боялись быть нокаутированными. А сейчас у них появилась надежда проиграть не нокаутом. Но для них я кое-что приготовил», – написал Жанибек.

Адамес сделал ретвит данной записи в своем аккаунте и добавил комментарий: «Я готов».

Отметим, что сам Алимханулы после боя с Бентли заявил, что готов объединить пояса «с любым из чемпионов», не назвав конкретных имен.