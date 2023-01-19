Чемпионат ДШВ по зимнему этапу президентского многоборья завершился в Алматы

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск

В Алматы завершился чемпионат Десантно-штурмовых войск по зимнему этапу президентского многоборья. В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих из Алматинского, Талдыкорганского и Конаевского гарнизонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

За победу в трех дисциплинах: лыжной гонке, стрельбе из пневматической винтовки и силовых упражнениях боролись семь команд, состоящих как из мужчин, так и женщин. Из них свыше двадцати военнослужащих выступали в личном зачете.

Зимний этап президентского многоборья уникален тем, что виды спорта, входящие в него, не только закаляют организм, прививают привычку к здоровому образу жизни, но и развивают навыки, необходимые десантникам в боевой подготовке.

"Дисциплины зимнего и летнего этапов президентского многоборья являются военно-прикладными видами спорта. Их необходимо включать в подготовку каждого воина-десантника. Они способствуют совершенствованию меткости в стрельбе, выносливости, воли к победе, формируют морально-психологические качества военнослужащих", - рассказал начальник физической подготовки Десантно-штурмовых войск подполковник Андрей Кузнецов.

В командном зачете места распределились следующим образом: первое место с отрывом в 30 баллов завоевала команда талдыкорганской десантно-штурмовой бригады, на втором месте - десантники алматинского соединения, замкнули тройку призеров военнослужащие конаевского гарнизона.

В личном первенстве лучший результат в лыжной гонке показали сержант Ержан Жазылбеков и младший сержант Елена Кульнева из Талдыкоргана, завоевавшие первые места в индивидуальном зачете.

В стрельбе из пневматической винтовки отличились старший сержант Ринат Чингисов из алматинского соединения (78 баллов) и Елена Кульнева из Талдыкоргана (70 баллов), проявив выдержку и меткость.

А в силовых упражнениях уверенную победу одержал гвардии сержант Мухиядин Сумагул, подтянувшись на перекладине свыше 50 раз.

Отмечается, что чемпионат Десантно-штурмовых войск по военно-спортивному многоборью проводился, как отборочный этап. Победители состязаний примут участие в чемпионате Вооруженных сил по президентскому многоборью, который пройдет в феврале в Усть-Каменогорске.