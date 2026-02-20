С 21 февраля по 2 марта в городе Астана пройдет чемпионат Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе среди спортсменов до 17 и до 20 лет, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ожидается участие более 1 200 борцов со всех регионов страны. Спортсмены, занявшие первые места в каждой весовой категории, войдут в состав сборной Казахстана и будут защищать честь страны на официальных чемпионатах.

Стоит отметить, что в рамках данного чемпионата впервые в истории отечественной борьбы призёрам будут вручены денежные вознаграждения. С целью дополнительной мотивации юных борцов и будущих звёзд Федерации борьбы Казахстана принято решение установить призовые выплаты: чемпионы страны в категории U-17 получат по 300 000 тенге, а чемпионы в категории U-20 — по 500 000 тенге. В целом размеры призовых по занятым местам распределяются следующим образом:

U17

1-место: 300 000 тг.

2- место: 200 000 тг.

3- место: 100 000 тг.

U20

1- место: 500 000 тг.

2- место: 300 000 тг.

3- место: 150 000 тг.

Начало соревнований ежедневно в 10:30. Финальные поединки ежедневно в 18:00. Торжественная церемония открытия: 21 февраля в 17:30. Место проведения: Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», ул. Туран, 59.