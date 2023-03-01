Чемпионат мира по киберспорту может пройти в Казахстане

Спорт
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Министр культуры и спорта Асхат Оралов обсудил с генеральным директором Международной федерации дзюдо проведение в Казахстане двух крупных турниров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

Асхат Оралов встретился с генеральным директором Международной федерации дзюдо (IJF) и по совместительству Международной федерации киберспорта (IESF) Владом Маринеску.

Стороны обсудили проведение в Казахстане двух масштабных мероприятий: турниров «Большого шлема» по дзюдо и чемпионата мира по киберспорту.

Министр отметил важность таких мероприятий для вовлечения молодежи в спорт, а также заявил о готовности Казахстана принять следующий чемпионат мира по киберспорту. 

«Благодарю вас за оказанное доверие. Уверен, что первый в Казахстане Grand Slam по дзюдо пройдет на высоком уровне. Наш главный приоритет – это массовый спорт и пропаганда здорового образа жизни. Популяризация массового спорта – одна из главных задач, поставленная перед нами президентом страны К. Токаевым. Чемпионы появляются там, где молодежь активно занимается спортом. Это, можно сказать, фундамент, помогающий детям вырасти здоровыми и успешными людьми. Разумеется, ничто не мотивирует так, как победы соотечественников. Например, в прошлом году команда Казахстана стала чемпионом мира по PUBG. Дополнительным стимулом стало бы проведение в нашей стране следующего чемпионата мира по киберспорту», – заявил Асхат Оралов.

В свою очередь, Влад Маринеску выразил готовность к тому, чтобы следующий чемпионат мира по киберспорту прошел в Казахстане.

«Я знаю, что у вас есть большой опыт работы с молодежью. Я надеюсь, что вы достигнете своей цели по воспитанию здорового и сильного подрастающего поколения, которое в дальнейшем сможет вырастить новых чемпионов. У казахстанской молодежи очень большой потенциал как в дзюдо, так и в киберспорте. Прошлогодний успех на чемпионате мира по PUBG это показал. Я хочу поздравить вас с этой важной победой и сказать, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы следующее мировое первенство состоялось в Казахстане», – заявил глава IJF и IESF.

Также иностранный гость пригласил Асхата Оралова на майский чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в столице Катара – Дохе.

 

 

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