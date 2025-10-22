Чемпионки приняли присягу Армия 22 октября 2025 г. 0:35 108 Кошкарбек Тусипов В Алматы в Спортивном комитете – Центральном спортивном клубе армии Министерства обороны РК – состоялась торжественная церемония принятия военной присяги. фото Министерства обороны РК Среди новобранцев была и титулованная спортсменка – двукратная чемпионка мира по боксу Алуа Балкибекова. Отметим, что обе золотые награды первенств планеты она завоевала в этом году. Первую – в марте на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 50 кг в сербском городе Нише. Вторую – в сентябре в Ливерпуле (Великобритания). Принятие военной присяги стало важным этапом в ее служебной и спортивной карьере. – Для меня большая честь служить в Вооруженных силах. Служба в Центральном спортивном клубе армии позволяет мне развиваться в спорте и представлять Казахстан на престижных международных турнирах, – сказала Алуа Балкибекова. Военную присягу приняла и призер первенства Азии по қазақ күресі, двукратная победительница республиканских чемпионатов и V Всемирных игр кочевников Бакыт Кусакбаева. Спорстменкам присвоено воинское звание «рядовой». #армия #Алматы #присяга