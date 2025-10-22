Среди новобранцев была и титулованная спортсменка – двукратная чемпионка мира по боксу Алуа Балкибекова. Отметим, что обе золотые награды первенств планеты она завоевала в этом году. Первую – в марте на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 50 кг в сербском городе Нише. Вторую – в сентябре в Ливерпуле (Великобритания).

Принятие военной присяги стало важным этапом в ее служебной и спортивной карьере.

– Для меня большая честь служить в Вооруженных силах. Служба в Центральном спортивном клубе армии позволяет мне развиваться в спорте и представлять Казахстан на престижных международных турнирах, – сказала Алуа Балкибекова.

Военную присягу приняла и призер первенства Азии по қазақ күресі, двукратная победительница республиканских чемпионатов и V Всемирных игр кочевников Бакыт Кусакбаева.

Спорстменкам присвоено воинское звание «рядовой».