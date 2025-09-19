Чемпионов мира по боксу наградили в Астане

Фото: Минтуризма и спорта РК

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провёл встречу с казахстанскими боксёрами, завоевавшими историческую победу на первом чемпионате мира под эгидой World Boxing в Ливерпуле (Англия) и занявшими первое место в общекомандном зачёте, а также с их тренерами и представителями федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Министр поздравил спортсменов с выдающимся успехом и отметил, что эти победы - источник вдохновения для молодого поколения.

«После чемпионата мира Глава государства лично встретился с вами и поздравил с победой. Это ещё раз подтверждает внимание и поддержку, которую государство уделяет развитию бокса. В настоящее время мы разрабатываем концепцию развития этого вида спорта на 2026–2030 годы. В ближайшее время начнёт работу Национальный спортивный университет, в структуре которого будет открыта кафедра бокса с современными залами и четырьмя рингами. Такой шаг создаст условия для подготовки спортсменов международного уровня. Желаю тренерскому штабу успешной работы в преддверии важных стартов - финала Кубка мира, чемпионата мира и Азиатских игр 2026 года. Но, разумеется, наша главная цель - Олимпийские игры», — подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

В ходе мероприятия были отмечены специалисты, внесшие вклад в развитие отечественного спорта и бокса, а также спортсмены, защищающие честь страны на мировой арене. Президент Федерации бокса Казахстана Шахмурат Муталип был награждён нагрудным знаком «Құрметті спорт қызметкері». Вице-президент федерации Дархан Кызайбаев, генеральный секретарь НОК РК Алимжан Акаев, исполнительный директор федерации Рауан Игенев, генеральный секретарь Мерей Акшалов, а также главный тренер мужской сборной Кайрат Сатжанов и главный тренер женской сборной Елдос Сайдалин получили грамоты «Құрмет».

Особое внимание министр уделил работе медицинского штаба. Врач женской сборной Айгерим Жекеева, врач мужской команды Талгат Куканов, физиолог Ерсултан Юлдашев и массажист Алибек Абилов были награждены благодарственными письмами Министерства. Также со стороны Федерации бокса спортсменам и специалистам были вручены денежные премии.

Личные тренеры чемпионов также были отмечены благодарственными письмами Министерства туризма и спорта. Почётными грамотами и премиями были отмечены чемпионы и призёры турнира: Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Айбек Оралбай, Назым Кызайбай, Алуа Балкыбекова, Виктория Графеева, Аида Абикеева, Наталья Богданова и Елдана Талипова.

Напомним, в Англии сборная Казахстана завоевала 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачёте.

Рекордные 912 медалей: казахстанские спортсмены показывают…
ЧМ по греко-римской борьбе: Демеу Жадраев поборется за «бро…
Азамат Макулбеков попал в Книгу рекордов Казахстана, подняв…
«Классик» Демеу Жадраев пробился в 1/4 финала ЧМ в Хорватии

