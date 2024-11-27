Через зеркало сатиры

Уроженец Таласского района Жамбылской области, участник Второй мировой войны, он внес значительный вклад в развитие в Казахстане жанра фельетона, работая в 60-е годы в знаменитом сатирическом журнале «Ара» («Шмель»). Уже будучи автором нескольких сборников сатирических стихов, занимался переводами (оперетты «Ринальдо идет в бой» Модуньо и «Мадемуазель Нитуш» Эрве).

При этом Шона Смаханулы никогда не забывал о своей первой профессии – учительской. Педагогике он уделял не меньшее, а возможно, и большее внимание, чем литературному творчеству.

После войны несколько лет работал сельским учителем. Окончив в 1956 году филологический факультет Казахского педагогического института им. Абая, был редактором в издательстве «Мектеп». С 1958 по 1963 год заведовал отделом в редакции газеты «Қазақстан мұғалімі». Позже, став благодаря своему перу известнейшим в стране человеком, приложил немало усилий, чтобы в столице Казахстана одна за другой стали появляться казахские школы.

Одной из них была основанная в 1984 году гимназия № 62, которая теперь носит его имя. Недавно здесь состоялся литературно-историчес­кий вечер, посвященный его памяти. Гостями мероприятия стали родные писателя – сын Жансерик и внуки Жанибек и Жанали, которые учатся в этой гимназии, а также учителя-ветераны и известный общественный деятель Асылы Осман.

Заслуженный учитель респуб­лики, Герой Труда Казахстана Аягуль Миразова, отметив важность подобных встреч для сохранения культурного наследия и духовного воспитания молодежи, поделилась воспоминаниями о Шоне Смаханулы.

– В 1976 году наша семья переехала в Алма-Ату, – рассказывала она. – В то время в городе была только одна казахская школа – № 12, которая, естественно, не могла принять всех желающих работать в ней. И я, хотя плохо владела языком, вынуж­дена была пойти работать в школу с русским языком обучения. Когда в 1980-м в шестом микрорайоне города открылась русско-казахская школа № 86 имени Габита Мусрепова и я смогла устроиться туда, моему счастью не было предела. Она, как я потом узнала, появилась благодаря писателю Шоне Смахан­улы. Он, уже очень известный в респуб­лике человек, бил во все колокола, добиваясь открытия казахских школ. Благодаря ему следом за школой № 86 в Алма-Ате стали появляться и другие казахские школы. К 1989-му их было уже семь, и это было только начало. На мой взгляд, то, что он сделал в те годы, является высоким и истинным проявлением патриотизма.