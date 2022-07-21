Черный дым с ТЭЦ-3 напугал жителей Павлодара

На территории ТЭЦ-3 в Павлодаре произошел пожар, сообщает Kazpravda.kz.

Клубы черного дыма со стороны Северной промзоны напугали жителей Павлодара. Кадры происшествия появились в соцсетях.

Оказалось, что загорелся отдельно стоящий трансформатор на территории ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго". По предварительным данным, на месте работают 26 сотрудников и 8 единиц техники регионального Департамента по ЧС, бригада Центра медицины катастроф, а также ведомственная служба ТОО "Семсер-өртсөндіруші" (4 работника и 1 единица техники).



В пресс-службе акимата области добавили, что ситуация не повлияет на обеспечение города горячим водоснабжением и электроэнергией.