Четверо кызылординцев умерли от конго-крымской лихорадки

Четыре человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки. Этот вирус свирепствует сейчас в Кызылординской области. Сообщается, что умершие – трое мужчин старше 30 лет и ученик 11-го класса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Летальные исходы зафиксировали в Жалагашском, Шиелийском районах и в самом областном центре. Еще 10 жителей региона, у которых тоже подтвердился опасный диагноз, сейчас проходят лечение.

Также определен контактный круг – это 211 человек, всех их взяли под наблюдение.

Нынешним летом количество случаев укусов клещей (а именно они являются основными переносчиками) увеличилось в три раза. Растет и карта распространения вируса. При этом санэпидемиологи настаивают, что в неблагополучных районах проводили все обеззараживающие обработки.

«Контактировавшие с больными – это 211 человек – взяты под медицинское наблюдение. Среди них заболевших не выявлено. Во всех очагах проведены энтомологические исследования и дезинфекция. Департамент санэпидконтроля просит жителей региона, занятых в животноводстве, сельском хозяйстве, работать в спецодежде, перчатках. При отдыхе на природе использовать специальные репелленты, отпугивающие клещей, носить белую одежду. И самое главное – не заниматься самолечением!» – отметила главный специалист по связям с общественностью Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Айман Жанахаева.