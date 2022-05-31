Чиновник попался на взятке за покровительство при выдаче субсидий в Мангистау

Экс-заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области осужден за взятку, сообщает Kazpravda.kz.

"Приговором Актауского городского суда экс-заместитель руководителя управления сельского хозяйства Бактыбай Изимтаев признан виновным по факту получения взятки от поставщиков солнечных панелей за общее покровительство при выдаче субсидий и ему назначен штраф в размере 28 миллионов тенге. Кроме этого, он пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Также осуждены поставщики солнечных панелей Шынболат Кумар, Жаксылык Аралбаев за дачу взятки, и им назначен штраф в размере 2,6 миллиона тенге каждому.

"Помимо этого, суд признал виновным владельца ИП "Байсырымов" па факту мошенничества, выраженного в получении суммы субсидий путем предоставления подложных документов, и ему назначено 3 года ограничения свободы", - сообщил Антикор.

В результате преступной деятельности осужденных государству нанесен ущерб в размере 6,9 миллиона тенге, добавили в пресс-службе.