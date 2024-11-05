Антикор раскрыл подробности дела главы комитета МСХ

«Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, т. е. 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи. С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест. 31 октября Генпрокуратурой обвиняемые были преданы суду», – говорится в информации.