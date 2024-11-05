Антикор раскрыл подробности дела главы комитета МСХ
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Завершено расследование в отношении председателя комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции
«Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, т. е. 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи. С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест. 31 октября Генпрокуратурой обвиняемые были преданы суду», – говорится в информации.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в агентстве.