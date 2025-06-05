Более 30 тысяч «приписок»: зампреда ФСМС подозревают в системном хищении

Коррупция
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Дана Аменова
корреспондент

По версии следствия правонарушитель похитил свыше 400 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикор сообщил о раскрытии коррупционной схемы с участием высокопоставленных должностных лиц центрального органа и его филиала по ВКО. Так, изобличен заместитель председателя Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает Kazpravda.kz 

По данным Антикора, он подозревается в системном хищении средств Фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.

«Хищение совершалось путем внесения в информационную систему Damumed заведомо фиктивных сведений об оказанных жителям Усть-Каменогорска услугах в рамках обязательного социального медицинского страхования. Фактически медицинские услуги не оказывались, выявлено более тридцати тысяч «приписок», – говорится в информации.

Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств Фонда, в том числе путём приобретения дорогостоящего имущества.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается, проверяется причастность чиновника и других лиц к иным преступным эпизодам.

#хищение #арест #ФСМС #приписки #зампред

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