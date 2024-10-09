Чиновники Минфина обещали за деньги снизить налоговые начисления предприятия

Хотя данные доначисления и так подлежали уменьшению на полную сумму

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент Антикора по Алматы пресек преступную схему должностных лиц Минфина по незаконному получению денег от субъектов предпринимательства за положительное разрешение налоговых проверок, передает Kazpravda.kz

Как сообщается, в ходе спецоперации в Алматы и Астане изобличены в совершении тяжкого коррупционного преступления руководители управлений Минфина. Они подозреваются в том, что имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.

В дальнейшем, под предлогом решения данного вопроса завладели его деньгами в сумме 68 млн тенге, в чем должностные лица Минфина и посредник были изобличены с поличным.