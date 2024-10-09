Чиновники Минфина обещали за деньги снизить налоговые начисления предприятия

Хотя данные доначисления и так подлежали уменьшению на полную сумму
Департамент Антикора по Алматы пресек преступную схему должностных лиц Минфина по незаконному получению денег от субъектов предпринимательства за положительное разрешение налоговых проверок, передает Kazpravda.kz
Как сообщается, в ходе спецоперации в Алматы и Астане изобличены в совершении тяжкого коррупционного преступления руководители управлений Минфина. Они подозреваются в том, что имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.
В дальнейшем, под предлогом решения данного вопроса завладели его деньгами в сумме 68 млн тенге, в чем должностные лица Минфина и посредник были изобличены с поличным.
«С санкции суда подозреваемые взяты под «домашний арест» с применением электронных средств слежения. Проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц ведомства. Расследование продолжается», – заключили в Антикоре.