В управлении образования Восточно-Казахстанской области высказались относительно акции протеста студентов в Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Недовольство учащихся высшего колледжа геодезии и картографии в Семее вызвало известие о том, что у колледжа хотят отобрать главный учебный корпус для нужд областных чиновников. Молодые люди выступали против слияния двух старейших учебных заведений: Высшего колледжа геодезии и картографии и Геологоразведочного колледжа. Якобы делается это потому, что главный корпус Высшего колледжа геодезии и картографии передают в пользование одному из управлений во вновь создаваемой Абайской области.

Видео с кадрами быстро распространилось в Сети. Акцию протеста прокомментировали в областном управлении образования.

«Вопрос слияния Высшего колледжа геодезии и картографии и Геологоразведочного колледжа не рассматривается», – сказала руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова.

Также она заверила, что беспокоиться по поводу передачи здания колледжа под государственное ведомство не стоит.

«Сейчас нет речи о размещении государственных органов в зданиях колледжей или их закрытии. Наоборот, глава региона Даниал Ахметов дал поручение провести анализ по улучшению материально-технической базы колледжей, расширению специальностей и подготовке востребованных кадров. Все студенты колледжей города Семея продолжат обучение в обычном режиме и получат дипломы об окончании учебного заведения по той специальности, по которой учились», – отметила Жумадилова.