По предварительным данным Минтуризма и спорта, в прошлом году страну посетили 15,7 млн гостей из-за рубежа — почти на 71% больше, чем в 2023 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Казахстан продолжает наращивать свой туристический потенциал в глазах жителей других стран. Численность приезжающих в РК иностранных туристов растёт уже несколько лет подряд. Важное примечание: в эту категорию не входят люди, приехавшие в Казахстан на работу или на постоянное место жительства.

Лишь 9,1% приезжавших в 2025 году нерезидентов останавливались в гостиницах, остальные жили у родных, друзей или снимали жильё в частном порядке. У Бюро национальной статистики АСПиР РК есть подробные данные только по первой категории приезжих. В сравнении с январём–декабрём 2024 года численность иностранцев, обслуженных местами размещения, выросла на 10,2%.

В целом в прошлом году в казахстанских гостиницах, отелях и хостелах останавливались более 1,4 млн иностранных туристов. Из них около половины (673,6 тыс. человек) сообщили о деловом характере своей поездки, что не исключает их туристический статус. Ещё 753,5 тыс. человек приехали с личными целями.

Лидером по численности граждан, посетивших Казахстан, остаётся Россия. Из этой соседней страны в РК в 2025-м прибыли 429,8 тыс. человек — на 7,2% больше, чем годом ранее. На втором месте по значимости для развития въездного туризма для Казахстана оказался Китай, откуда приезжали 241,7 тыс. человек — сразу на 38,9% больше, чем годом ранее. При этом в 2024-м рост был ещё большим: на 66,2%.

На третьем месте среди государств — «поставщиков» туристов уже не первый год находится Индия. Развитию туристического потенциала между двумя странами способствует упрощение визового режима и развитие прямого авиасообщения. В прошлом году из Индии в Казахстан приезжали более 131 тыс. человек — на 3,9% больше, чем в 2024-м.

Среди стран, у граждан которых также наблюдался более заметный интерес к РК, стоит упомянуть Францию, рост численности посетителей из которой составил 22,1%. Туристов из Узбекистана стало больше на 14,4%, из Германии — на 14%. Сократился поток приезжающих в Казахстан из США (на 10,4%), Великобритании (на 4,1%) и Украины (на 1,9%). Таким образом, помимо роста общей численности иностранных туристов в 2025-м наблюдалась диверсификация этого «рынка»: наряду с традиционными источниками туристического потока (Россией и Китаем) увеличился интерес к РК со стороны граждан стран Европы и Южной Азии.

Ошибочно было бы думать, что иностранные туристы в основном останавливаются в дорогих пятизвёздочных гостиницах. На самом деле почти половина (48,1%) гостей из-за рубежа, обслуженных казахстанскими местами размещения, живут в простых гостиницах без категории. В 2025-м таковых было больше на 13%, чем годом ранее: 687 тыс. человек. Это указывает на востребованность бюджетного сегмента среди иностранных гостей. Значительный прирост показателя показали и прочие места размещения (хостелы, апартаменты, гостевые дома): численность останавливавшихся там въездных туристов выросла на 40,2%.

В пятизвёздочных гостиницах, к слову, живёт каждый четвёртый иностранный турист, обслуженный местами размещения. Так, в прошлом году в люксовых отелях останавливались 348,8 тыс. иностранцев, однако рост за год в этой категории был минимальным: лишь на 0,7%. При этом численность посетителей-нерезидентов, обслуженных четырёхзвёздочными гостиницами, увеличилась на 17,2%, до 236,7 тыс. человек. Это может свидетельствовать о повышении требований туристов к уровню сервиса при сохранении разумной стоимости проживания. Незначительный прирост также был зафиксирован в категории трёхзвёздочных отелей: на 2,9%. В целом структура размещения отражает баланс между стремлением туристов к комфорту и желанием сэкономить.

Чуть больше половины зарубежных гостей по прибытии в Казахстан посещает какую-либо курортную зону и останавливается в гостиницах и отелях на её территории. Так, в прошлом году численность иностранных туристов, обслуженных местами размещения, в казахстанских курортах достигла 845,5 тыс. человек — на 11,1% больше, чем в 2024-м. Основной причиной этого стала мировая известность и растущая привлекательность Алматинского горного кластера. В 2025-м его посетили 764,3 тыс. зарубежных гостей — на 10,1% больше, чем годом ранее.

Другие курортные зоны тоже показали прирост численности посетителей-нерезидентов, но, ни одна из них не смогла сравниться с Алматинским горным кластером. В Щучинско-Боровской курортной зоне побывали на 27,7% больше иностранных туристов, чем в 2024-м. Численность посетителей-иностранцев в туристской зоне Туркестана выросла в 2,2 раза, в Алтайской курортной зоне — в 2,9 раза, в Сарыагашской курортной зоне — в 8,8 раза.