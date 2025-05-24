Число долгожителей выросло в Карагандинской области

Статистика
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Средняя продолжительность жизни в регионе увеличилась на один год, передает Kazpravda.kz

Фото: shutterstock.com

Население Карагандинской области стало дольше жить. Их продолжительность жизни выросла с 72,3 до 73,4 лет. Такой оптимистичный вывод на заседании Общественного совета озвучил руководитель управления здравоохранения Самат Кенжибаев.

- Мы ведем ежегодную статистику. Тенденция долгожительства в нашем регионе нарастает, - отметил глава облздрава. – Наблюдается снижение общей смертности – на 3,8%. Это ярко выражается в том, что у нас койки в больницах стали пустовать. И медицинские технологии выросли, и таблетки стали эффективнее, и социальное обеспечение в стране улучшилось. Отмечу, что на продолжительность жизни влияет не только здравоохранение, но и экономическая ситуация в республике.

Кроме того, по данным карагандинского облздрава, люди стали реже болеть и умирать. Смертность от туберкулеза снизилась на 33,3%, от онкологических заболеваний – на 17,6%. Этого удалось достичь благодаря скринингам и раннему выявлению заболеваний. Уровень ранней диагностики злокачественных новообразований в Карагандинской области вырос на 7,6% и составил 59%. Снизился удельный вес запущенных случаев рака, что дало возможность врачам спасать жизни людей.

#статистика #Карагандинская область #долгожители

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