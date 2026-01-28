Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

«По меньшей мере 42 человека погибли в результате бури», — говорится в материале телеканала ABC News со ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что в районе Остина на парковке заброшенной автозаправочной станции был обнаружен мертвый человек, скончавшийся, предположительно, от переохлаждения, а в штате Техас, к северу от Далласа, трое братьев погибли, упав в ледяной пруд.

USA Today 26 января сообщила, что число погибших в Соединенных Штатах из-за снежной бури выросло до 34 человек. Уточнялось, что лед, ледяной дождь и снег начали обрушиваться на южные штаты от Техаса до Канзаса 23 января, а 25 января сместились на восток, принеся суровые погодные условия от Каролины до Нью-Йорка.

Телеканал ABC News со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы в тот же день сообщил, что местами высота образовавшегося на востоке США снежного покрова составляет 40 см. Непогода, как подчеркивалось, привела на тот момент к отмене свыше 12 тыс. авиарейсов.

Днем ранее телеканал CNN сообщил, что на фоне аномальных морозов в США погибли по меньшей мере 7 человек. В тот же день стало известно, что 14 штатов США и округ Колумбия ввели режим чрезвычайного положения из-за надвигающихся экстремальных холодов и сильных снегопадов. Накануне Associated Press сообщило, что число погибших от зимнего шторма в США увеличилось до 30 человек.

Ранее более 1 млн домов остались без электричества в США из-за зимнего шторма.