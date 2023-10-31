Число жертв в результате конфликта в секторе Газа растет

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Минздрав Газы сообщил о росте числа погибших в результате конфликта до 8 525, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

По данным ведомства, в их числе 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

"Число жертв в Газе возросло до 8 525, в том числе 3 542 ребенка и 2 187 женщин", - цитирует канал неназванного представителя ведомства. 

Ранее в ООН заявили о необходимости открытия второго КПП для помощи населению Газы. Также стало известно, что более 100 грузовиков с гуманитарной помощью доставили в Газу за восемь дней. 

#дети #смерть #Израиль #Палестина #война #ракета

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