Число жертв в результате конфликта в секторе Газа растет

Минздрав Газы сообщил о росте числа погибших в результате конфликта до 8 525, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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По данным ведомства, в их числе 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

"Число жертв в Газе возросло до 8 525, в том числе 3 542 ребенка и 2 187 женщин", - цитирует канал неназванного представителя ведомства.

Ранее в ООН заявили о необходимости открытия второго КПП для помощи населению Газы. Также стало известно, что более 100 грузовиков с гуманитарной помощью доставили в Газу за восемь дней.